💕 История любви двух главных судей Европы. Сначала встречались тайно, но ради нее Уэбб ушел от жены с тремя детьми

С первой женой Уэбб скандалил из-за работы. Говорит, что Бибиана спасла его от депрессии

Говард Уэбб познакомился с женой Кей еще в 1988 году. Он – 17-летний начинающий работник банка. Она – его ровесница, которая за пару месяцев доросла до места старшего менеджера. Но встречаться они стали не сразу, а через три года. Еще через четыре – поженились.

Уэбб тогда уже не работал в банке, а служил в полиции и в свободное время подрабатывал арбитром. Со временем его приглашали на матчи высших лиг – это требовало чаще оставлять семью и уезжать из города. Изначально Кей все понимала. Но когда Уэбб добрался до Чемпионшипа и АПЛ, ее отношение к карьере мужа изменилось.

В своей книге Уэбб писал о том периоде. Он говорил про Кей, которая тогда формально еще была его женой, в прошедшем времени и с приставкой «бывшая»: «Наши отношения стали прохладнее. Мы больше скандалили. Кей часто придиралась ко мне. Она говорила, что я стал плохим отцом».

Вот еще слова: «После каждой игры на ЧМ-2010 мы [с другими судьями] заваливались к кому-нибудь из арбитров в номер, вместе пили пиво и веселились. Это было прекрасное время, но я возвращался из ЮАР домой в отвратительном настроении».

Ближе к середине десятых поддержка Кей окончательно сменилась на упреки и скандалы. В это время он познакомился со Штайнхаус.

Объявив о разводе, он сразу же признал отношения с Бибианой Штайнхаус:

«Я обожаю ее. Я переезжаю к ней в Германию. Это прекрасная девушка, которая в последнее время спасала меня от депрессии, возникшей на почве неудачных семейных лет. Я не говорю, что вся история с Кей ужасна. Я благодарен Кей за роль, которую она сыграла в моей жизни. Но сейчас наступает этап с моей Биби. И я счастлив».