💕 История любви двух главных судей Европы. Сначала встречались тайно, но ради нее Уэбб ушел от жены с тремя детьми
Вы наверняка помните судейскую легенду АПЛ нулевых Говарда Уэбба: больше десяти лет в лиге, финалы ЛЧ и чемпионата мира, миллион шуток про дружбу с «МЮ» и образ сурового лысого дядьки, который раньше служил в полиции. Вы также наверняка слышали историю Бибианы Штайнхаус: первая женщина-судья Бундеслиги и важный символ перемен в эпоху, когда женское судейство в мужском футболе еще воспринималось сенсационно.
Они поженились!
Это сама Бибиана Штайнхаус подтвердила в интервью немецкому Bild:
«Мы поженились во время международного перерыва и безумно счастливы. К сожалению, из-за коронавируса свадьба прошла без гостей и свидетелей, поэтому мы сделали этот важный шаг с Говардом вдвоем. Разумеется, мы отложились даже медовый месяц».
Они познакомилась на курсах для судей. Он ушел от жены, когда пресса поймала его у дома Штайнхаус
2014-й. Рим. ФИФА устроила для судей курсы повышения квалификации. Там Бибиана Штайнхаус впервые увидела Говарда Уэбба.
«Мы встретились с ним в холле отеля. Он сказал: «Привет, Биби. Меня зовут Говард». Я сильно смутилась, но ответила, что знаю. Я была так сильно впечатлена, что не могла сказать ни слова».
Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков
Позже Уэбб по работе в федерации Англии летал в командировки в Германию и неоднократно заглядывал к Штайнхаус в гости в Ганновер. На одной из таких встреч они так задержались на ужине, что Уэбб чуть не опоздал на самолет в Саудовскую Аравию (тоже рабочий визит). После он вспоминал этот момент так:
«После нашего ужина я почувствовал, что испытываю к Биби очень сильные чувства. Она мне очень понравилась. И это больше, чем просто симпатия».
Уэбб и Штайнхаус начали тайно встречаться. Она специально не ездила в Англию, чтобы случайно не столкнуться с его женой Кей и не попасться местным таблоидам. Но немецкие газеты тоже охотились за их личной жизнью. В 2016-м журналисты Kicker заметили Уэбба рядом с домом Штайнхаус в Ганновере.
Примерно через пару недель Уэбб объявил о разводе с женой. После трех детей и 21 года брака.
С первой женой Уэбб скандалил из-за работы. Говорит, что Бибиана спасла его от депрессии
Говард Уэбб познакомился с женой Кей еще в 1988 году. Он – 17-летний начинающий работник банка. Она – его ровесница, которая за пару месяцев доросла до места старшего менеджера. Но встречаться они стали не сразу, а через три года. Еще через четыре – поженились.
Уэбб тогда уже не работал в банке, а служил в полиции и в свободное время подрабатывал арбитром. Со временем его приглашали на матчи высших лиг – это требовало чаще оставлять семью и уезжать из города. Изначально Кей все понимала. Но когда Уэбб добрался до Чемпионшипа и АПЛ, ее отношение к карьере мужа изменилось.
В своей книге Уэбб писал о том периоде. Он говорил про Кей, которая тогда формально еще была его женой, в прошедшем времени и с приставкой «бывшая»: «Наши отношения стали прохладнее. Мы больше скандалили. Кей часто придиралась ко мне. Она говорила, что я стал плохим отцом».
Вот еще слова: «После каждой игры на ЧМ-2010 мы [с другими судьями] заваливались к кому-нибудь из арбитров в номер, вместе пили пиво и веселились. Это было прекрасное время, но я возвращался из ЮАР домой в отвратительном настроении».
Ближе к середине десятых поддержка Кей окончательно сменилась на упреки и скандалы. В это время он познакомился со Штайнхаус.
Объявив о разводе, он сразу же признал отношения с Бибианой Штайнхаус:
«Я обожаю ее. Я переезжаю к ней в Германию. Это прекрасная девушка, которая в последнее время спасала меня от депрессии, возникшей на почве неудачных семейных лет. Я не говорю, что вся история с Кей ужасна. Я благодарен Кей за роль, которую она сыграла в моей жизни. Но сейчас наступает этап с моей Биби. И я счастлив».
Что Уэбб и Штайнхаус говорят друг о друге
❤️ Штайнхаус: «Потрясающий человек. Светлый, позитивный и очень порядочный».
❤️ Уэбб: «Я люблю свою Биби. Она наполняет мою жизнь лучами любви».
❤️ Штайнхаус: «Где бы мы не находились и чем бы не занимались, Говард будет моим главным критиком и величайшим сторонником».
❤️ Уэбб: «Я люблю с ней проводить время, но ненавижу смотреть футбол. У нас часто разные мнения по игровым эпизодам».
❤️ Штайнхаус: «С момента моего дебюта в Бундеслиге у меня появилось масса поклонников. Но Говард – главный».
Первое испытание для их семьи – жить в разных странах
Бабиана Штайнхаус живет в Ганновере, но из-за работы в центре немецкого ВАР она сейчас снимает квартиру в Кельне – в головном офисе. Уэбб живет в Нью-Йорке и консультирует арбитров МЛС.
Они пока не знают, когда наконец съедутся. Но Штайнхаус сказала: «Это когда-нибудь произойдет. Думаю, в ближайшее время. У нас такой момент отношений, когда мы не можем друг без друга».