История отношений Рианны и A$AP Rocky: от дружбы и фразы «Рианна – мой хоуми» до беременности и фразы «Рианна – главный человек моей жизни»
Взаимоотношения певицы Рианны и рэпера A$AP Rocky – обсуждаемая тема последних 10 лет. Сначала они дружили и все отрицали, но в последние годы все чаще появлялись вместе. В 2022 году пара объявила о скором появлении ребенка, но сейчас вокруг нее неподтвержденные слухи, что отношения разорваны.
Как развивалась любовь Рианны и A$AP Rocky: от неловкого выступления на MTV до совместного путешествия по США, где они стали семьей
Первое совместное выступление на MTV в 2012 году закончилось неожиданно. A$AP Rocky схватил Рианну и поцеловал: «Он схватил меня за задницу на сцене. Это мы не репетировали. Я подумала тогда: «Что ты делаешь?!»
Рианна и A$AP Rocky подружились, провели совместный тур. В 2013-м таблоиды писали, что пара в отношениях, но A$AP Rocky опровергал слухи: «Это действительно друг, она меня поддерживает. У меня нет ничего к ней, кроме любви. Рианна – мой хоуми».
В том же году вышел клип A$AP Rocky, где Рианна играет его девушку. Почему именно она? A$AP Rocky говорил, что у Рианны – отличное чувство стиля, и им было классно на съемках.
Следующие шесть лет A$AP Rocky и Рианна иногда появлялись вместе: на концертах друг друга, на модных показах. Но оба в разговорах о личной жизни отрицали романтическую связь и рассказывали о других партнерах. Например, A$AP Rocky в 2019-м говорил, что встречается сейчас с «обычной девушкой». Другое признание: со школы он ощущает себя «сексуальным наркоманом». В первой оргии A$AP Rocky поучаствовал в 13 лет, а сейчас [в 2019-м] проводит оргии во время туров: «Четыре, пять, больше человек. Все – девушки».
Встречаться A$AP Rocky и Рианна начали в 2020-м, во время пандемии. Но они это скрывали даже осенью 2020-го, когда A$AP Rocky взял у Рианны интервью о моде для Vogue.
В недавнем интервью Рианна рассказала, как они на автобусе ездили из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк и «стали семьей». Отношения с A$AP Rocky она описывает так: «Железо точит железо. Нам потребовалось время, чтобы лучше узнать друг друга. Потому что мы еще прекрасно знаем, сколько друг другу проблем мы можем принести».
A$AP Rocky же лаконично и публично признался в 2021-м: «Рианна – любовь всей моей жизни. Когда вы знаете это, то знаете. Она лучше миллиона других».
Отношения пара признала только весной 2021-го. К тому моменту папарацци постоянно снимали их вместе – на совместных ужинах и отдыхе. В январе 2022-го Рианна признается, что у них с A$AP Rocky будет ребенок: «Мы не планировали создать семью, но и не были против. Я не знаю, когда у меня овуляция и подобное дерьмо. Нам просто было весело, а потом тест все показал».
A$AP Rocky был принят даже строгой мамой Рианны, которая обычно отвергала ее парней.
На поздних сроках беременности Рианна дает интервью и не скрывает большого живота, участвуя в тематических фотосессиях. Она говорит, что ей сразу не понравилась мысль о специальной одежде для беременных.
Ответ на главный вопрос апреля: A$AP Rocky изменил Рианне? Пара рассталась?
Главный светский слух апреля – Рианна и A$AP Rocky расстались. Новость распространил инсайдер в мире моды Луи Пизано. Его версия такая: A$AP Rocky изменил Рианне с дизайнером Аминой Муадди, и Рианна рассталась с A$AP Rocky.
Рианна и A$AP Rocky никак не комментировали слухи. А у Муадди в соцсетях последний пост связан с Рианной.
Другие инсайдеры опровергают разрыв пары, публикуя совместное фото Рианны и A$AP Rocky от седьмого апреля.