История отношений Рианны и A$AP Rocky: от дружбы и фразы «Рианна – мой хоуми» до беременности и фразы «Рианна – главный человек моей жизни»

Как развивалась любовь Рианны и A$AP Rocky: от неловкого выступления на MTV до совместного путешествия по США, где они стали семьей

Первое совместное выступление на MTV в 2012 году закончилось неожиданно. A$AP Rocky схватил Рианну и поцеловал: «Он схватил меня за задницу на сцене. Это мы не репетировали. Я подумала тогда: «Что ты делаешь?!»

Рианна и A$AP Rocky подружились, провели совместный тур. В 2013-м таблоиды писали, что пара в отношениях, но A$AP Rocky опровергал слухи: «Это действительно друг, она меня поддерживает. У меня нет ничего к ней, кроме любви. Рианна – мой хоуми».

В том же году вышел клип A$AP Rocky, где Рианна играет его девушку. Почему именно она? A$AP Rocky говорил, что у Рианны – отличное чувство стиля, и им было классно на съемках.