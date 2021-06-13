«Он быстрый везде. Даже в постели». Жена Мертенса троллит и всегда открыта: рассказывает про секс в поезде и уменьшение груди

Дрис и Кэт – это ромком. Он кайфует, как она ходит босиком по асфальту и любит Неаполь вместо мегаполисов

Они знакомы с детства и встречались десять лет до свадьбы в 2015-м. Кэт Керкхофс – бывшая танцовщица и телеведущая. Мертенс говорит о ней так:

«Это моя самая большая любовь. Футбол занимает очень много времени в моей жизни. Но Кэт помогает мне расслабиться. Она переключает меня с первой секунды нашей встречи. Я обожаю ее.

С ней не соскучишься. Это просто главный источник энергии в нашей семье. В одну секунду она может быть элегантной леди. В другой момент – идти босиком по асфальту и есть пиццу, чавкая на всю улицу. Я не шучу, однажды такое было, когда мы сходили в музей Неаполя».