Дрис Мертенс
Евро-2020
Россия
Бельгия
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#Дрис Мертенс #Евро-2020 #Россия #Бельгия

«Он быстрый везде. Даже в постели». Жена Мертенса троллит и всегда открыта: рассказывает про секс в поезде и уменьшение груди

57 минут назад

инстаграм Кэт Керхофс

Перед матчем России и Бельгии в Санкт-Петербурге блогер Артем Нечаев нашел среди бельгийских фанатов жену Дриса Мертенса Кэт Керкхофс и сделал с ней небольшое интервью. 

Они поговорили о возможном голе Мертенса и русских защитниках. Но самое яркое – этот диалог:

– Я думаю, что защитники России не такие быстрые...

– Ага. И он может оббежать их.

– Да, но Дрис быстрый везде. Даже в постели.

– Ха-ха-ха.

– Что ты думаешь?

– Это правда.

ютуб-канал «Федос»

Дрис и Кэт – это ромком. Он кайфует, как она ходит босиком по асфальту и любит Неаполь вместо мегаполисов 

Они знакомы с детства и встречались десять лет до свадьбы в 2015-м. Кэт Керкхофс – бывшая танцовщица и телеведущая. Мертенс говорит о ней так:

«Это моя самая большая любовь. Футбол занимает очень много времени в моей жизни. Но Кэт помогает мне расслабиться. Она переключает меня с первой секунды нашей встречи. Я обожаю ее.

С ней не соскучишься. Это просто главный источник энергии в нашей семье. В одну секунду она может быть элегантной леди. В другой момент – идти босиком по асфальту и есть пиццу, чавкая на всю улицу. Я не шучу, однажды такое было, когда мы сходили в музей Неаполя».

инстаграм мертенса

В 2017-м Мертенс был близок к уходу из «Наполи». Но его карьеру во многом определила жена: «Я мог уехать. У меня было предложение из АПЛ, на которое я согласился. Но я поговорил с Кэт. Она честно призналась мне, что любит Неаполь. Я не могу оторвать ее от места, где она чувствует себя счастливой».

Они постоянно шутят про секс

История про быстроту Мертенса – одна из серий длинной истории.

• 2017-м Керкхофс призналась, где любит заниматься сексом: «На публике я веду себя как леди, но в постели я эксцентрична. Мне нравится делать это в немного необычных местах, например, в туалете поезда. Очень нравится».

• В 2019 Мертенс опубликовал в сторис вот эту фотографию и подписал: «Буду скучать по ней». А напротив груди Керкхофс: «И по этим двум тоже».

• Жена Мертенса уменьшила грудь: «Мне пришлось, потому что это было невыносимо. Они были очень большими».

Евро. Любовь. Кайф.

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