Марк Клаттенбург

Дата рождения
13 марта 1975 г.
Инфо
Бывший английский футбольный судья канадского происхождения
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Материалы
Футбол обсуждает большую реформу времени матча: вместо 90 минут – 60 минут игры, но с остановками таймера
#Лига чемпионов
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