Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 46
Де Брюйне 65
Гюндоган 70
3:0
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
26 окт. 2019, 14:30 МСК
26.10.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Манчестер Сити
мин
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
70'
70'
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
65'
65'
76
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
46'
46'
76
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
73
27
Канселу
Жоау Канселу
90
20
Силва
Бернарду Силва
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
30
Отаменди
Николас Отаменди
12
Анхелиньо
Анхелиньо
47
Фоден
Фил Фоден
10
Агуэро
Серхио Агуэро
26
Марез
Рияд Марез
Астон Вилла
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
84
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
71
17
Трезеге
Трезеге
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
15
Конса
Эзри Конса
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази