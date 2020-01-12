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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Эль-Гази 90
1:6
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 18
Марез 24
Агуэро 28
Жезус 45
Агуэро 57
Агуэро 81
АПЛ, 22 тур
АПЛ,
22 тур
Англия
12 янв. 2020, 19:30 МСК
12.01.2020, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
90
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
15
Конса
Эзри Конса
90
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
79
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
71
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
6
Луис
Дуглас Луис
65
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90'
90'
90
Запасные
28
Калинич
Ловре Калинич
5
Честер
Джеймс Честер
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
11
Накамба
Марвелус Накамба
17
Трезеге
Трезеге
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
90
5
Стоунс
Джон Стоунс
90
22
Менди
Бенжамин Менди
90
27
Канселу
Жоау Канселу
90
21
Сильва
Давид Сильва
90
25
Фернандиньо
Фернандиньо
63
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
63
16
Родри
Родри
71
10
Агуэро
Серхио Агуэро
28'
57'
81'
28', 57', 81'
90
26
Марез
Рияд Марез
18'
24'
18', 24'
90
9
Жезус
Габриэль Жезус
45'
45'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
2
Уокер
Кайл Уокер
30
Отаменди
Николас Отаменди
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
20
Силва
Бернарду Силва
47
Фоден
Фил Фоден