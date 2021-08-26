Тухель – лучший тренер сезона по версии УЕФА

Сегодня в Стамбуле состоялось награждение лучшего тренера сезона-2020/21 от УЕФА. Им стал главный тренер «Челси» Томас Тухель.

В тройку лучших попали Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Роберто Манчини (сборная Италии).

Тухель пришел в «Челси» в середине сезона и выиграл Лигу чемпионов. Это второй кубок в истории клуба и первый еврокубок в карьере Тухеля.