Томас Тухель
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#Томас Тухель #Футбол #Лига чемпионов #Бавария #ПСЖ #Лига 1 #Кубок Франции #Кубок французской лиги #Суперкубок Франции

«ПСЖ» объявил об уходе Томаса Тухеля

3 часа назад

«ПСЖ» в этом сезоне:

Все это привело к уходу Томаса Тухеля. В «ПСЖ» он работал с 2018 года. За это время он дважды выигрывал Лигу 1, два раза брал Суперкубок Франции, по разу – Кубок и Кубок французской лиги. В прошлом сезоне он вместе с «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Баварии».

«ПСЖ» даже назвал причину такого решения: оно принято после анализа результатов команды в этом сезоне.

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