«ПСЖ» объявил об уходе Томаса Тухеля

«ПСЖ» в этом сезоне:

Четыре победы и два поражения в Лиге чемпионов – выход на «Барселону» в плей-офф.

В чемпионате Франции все хуже. По итогам года «ПСЖ» лишь третий в турнирной таблице.

Уже есть четыре поражения и две ничьи за полсезона.

Все это привело к уходу Томаса Тухеля. В «ПСЖ» он работал с 2018 года. За это время он дважды выигрывал Лигу 1, два раза брал Суперкубок Франции, по разу – Кубок и Кубок французской лиги. В прошлом сезоне он вместе с «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Баварии».

«ПСЖ» даже назвал причину такого решения: оно принято после анализа результатов команды в этом сезоне.