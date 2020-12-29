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«ПСЖ» объявил об уходе Томаса Тухеля
3 часа назад
«ПСЖ» в этом сезоне:
- Четыре победы и два поражения в Лиге чемпионов – выход на «Барселону» в плей-офф.
- В чемпионате Франции все хуже. По итогам года «ПСЖ» лишь третий в турнирной таблице.
- Уже есть четыре поражения и две ничьи за полсезона.
Все это привело к уходу Томаса Тухеля. В «ПСЖ» он работал с 2018 года. За это время он дважды выигрывал Лигу 1, два раза брал Суперкубок Франции, по разу – Кубок и Кубок французской лиги. В прошлом сезоне он вместе с «ПСЖ» дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Баварии».
«ПСЖ» даже назвал причину такого решения: оно принято после анализа результатов команды в этом сезоне.
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