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«ПСЖ» в Кубке Франции угробила одна собственная замена
#ПСЖ
28 апреля 2019, 11:31
# новости спорта
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
«ПСЖ» объявил об уходе Томаса Тухеля
29 декабря 2020, 12:03
«ПСЖ» выиграл Кубок Франции, обыграв «Сент-Этьен». Это первый матч во Франции за четыре месяца
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25 июля 2020, 00:10
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Мбаппе заменен из-за травмы, сфоливший на нем – удален. До матча ЛЧ – меньше трех недель
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24 июля 2020, 23:15
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