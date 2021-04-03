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«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле
03 апреля, 17:07
«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – 2:5. Главное из этой встречи:
Выводы и факты по итогам этого поражения «Челси»:
- Томас Тухель не проигрывал 14 стартовых матчей после назначения на должность главного тренера «Челси». Это клубный рекорд.
- «Челси» при Тухеле впервые пропустил 2 гола.
- Это первое поражение «Челси» в АПЛ впервые с 19 января.
- «Челси» во второй раз за сезон теряет очки в матче против «Вест Бромвича». Встреча в первом круге завершилась ничьей 3:3.
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