«Челси» проиграл «Вест Бромвичу» – это первое поражение клуба при Тухеле

Выводы и факты по итогам этого поражения «Челси»:

Томас Тухель не проигрывал 14 стартовых матчей после назначения на должность главного тренера «Челси». Это клубный рекорд.

«Челси» при Тухеле впервые пропустил 2 гола.

Это первое поражение «Челси» в АПЛ впервые с 19 января.

«Челси» во второй раз за сезон теряет очки в матче против «Вест Бромвича». Встреча в первом круге завершилась ничьей 3:3.