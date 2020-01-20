Тренер «ПСЖ» жалуется на позднее время матчей (это правда: больше всех в Европе). Врачи согласны – это портит сон игроков

Президент Лиги 1 Дидье Квилло ответил: «Хотелось бы напомнить Тухелю, что «ПСЖ» не все время играет в девять часов – в 5:30 тоже. Главный матч тура всегда начинается в девять – так уже 36 лет, и это не изменится. В чем мы оба сходимся, это в том, что на стадион должно ходить больше семей с детьми. Так что в следующем сезоне поздние субботние игры перенесем на середину дня в воскресенье. Но «ПСЖ» это почти не коснется – клуб половину своих матчей так и будет проводить воскресным вечером».

Понятно, что это делается в интересах телевидения, где основные матчи тура, большинство из которых играет именно «ПСЖ», удобнее показывать вечером.

В прессе предполагают, что Тухелю сложно принять эти правила после Бундеслиги, где абсолютное большинство матчей проводится днем. Как правило, шесть игр начинаются в 15:30, еще две – в 18:00 или 18:30. Плюс одна пятничная игра, которая может стартовать в 20:30.

Издание Le Parisien подсчитало, что из европейских грандов именно «ПСЖ» чаще всех играет позже 20 часов на домашней арене (в чемпионате и Кубке). Причем значительно чаще – таких матчей уже набралось 18, тогда как у ближайших по этому показателю «Барселоны», «Реала» и «Лиона» – по 12.

Вот интересный график, где также бросается в глаза и наличие явно не в топе команд из АПЛ, хотя уж календарь у них заметно интенсивнее.