Тренер «ПСЖ» жалуется на позднее время матчей (это правда: больше всех в Европе). Врачи согласны – это портит сон игроков
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель объяснил, почему на его команде отрицательно сказывается позднее начало матчей – в девять часов вечера. Связано это не только с дополнительным восстановлением, но и даже со сном:
«Мы приезжаем домой очень поздно, иногда приходится ложиться спать в три, четыре или пять часов утра. Приходится строить график тренировок так, чтобы футболисты высыпались и восстанавливались. Мы теряем необходимый ритм».
Кстати, есть еще одна причина для недовольства:
«Знаю, что одноклассники моей дочери также не могут смотреть матчи».
Президент Лиги 1 Дидье Квилло ответил: «Хотелось бы напомнить Тухелю, что «ПСЖ» не все время играет в девять часов – в 5:30 тоже. Главный матч тура всегда начинается в девять – так уже 36 лет, и это не изменится. В чем мы оба сходимся, это в том, что на стадион должно ходить больше семей с детьми. Так что в следующем сезоне поздние субботние игры перенесем на середину дня в воскресенье. Но «ПСЖ» это почти не коснется – клуб половину своих матчей так и будет проводить воскресным вечером».
Понятно, что это делается в интересах телевидения, где основные матчи тура, большинство из которых играет именно «ПСЖ», удобнее показывать вечером.
В прессе предполагают, что Тухелю сложно принять эти правила после Бундеслиги, где абсолютное большинство матчей проводится днем. Как правило, шесть игр начинаются в 15:30, еще две – в 18:00 или 18:30. Плюс одна пятничная игра, которая может стартовать в 20:30.
Издание Le Parisien подсчитало, что из европейских грандов именно «ПСЖ» чаще всех играет позже 20 часов на домашней арене (в чемпионате и Кубке). Причем значительно чаще – таких матчей уже набралось 18, тогда как у ближайших по этому показателю «Барселоны», «Реала» и «Лиона» – по 12.
Вот интересный график, где также бросается в глаза и наличие явно не в топе команд из АПЛ, хотя уж календарь у них заметно интенсивнее.
У «ПСЖ» последние четыре матча начинались очень поздно – три из них в девять часов вечера, еще один – в 8:45 (две игры Лиги 1, перенесенный матч чемпионата с «Монако» и еще кубковая встреча).
20minutes.fr опубликовал интервью с двумя врачами – Франсуа Дюфорэ и Бертраном де ля Жикле, которые работали в «Монако» и «Марселе». Что они говорят об этой проблеме:
• Тухель прав. Такое есть в больших клубах – игрок после поздних игр ложится в час ночи, но может не заснуть и до пяти-шести часов утра.
• Такие проблемы приводят к сбоям на тренировках. При недостатке сна у игроков могут обнаружиться проблемы с концентрацией и в целом со здоровьем. В этом они не слишком отличаются от обычных людей.
• На это влияет даже яркий искусственный свет, использующийся при освещении вечерних матчей. Он подавляет выработку мелатонина, который необходим для регуляции сна.
• Решить проблему выездных матчей лучше сном на месте. Путь на автобусе к самолету, потом перелет – так игрок возвращается домой утром, и это плохо. Лучше выспаться в том же городе, где была игра, а вернуться на следующий день.
• Недостаток внимания ко сну – проблема не только футбола, но и вообще командного спорта. В последние десятилетия разрабатывалось много программ по тренировкам и питанию, но выжить человек может, не только питаясь, но и отдыхая. И этот момент еще нужно улучшать.