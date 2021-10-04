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Томас Тухель
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#Челси #АПЛ #Томас Тухель

Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны

вчера, 13:02

«Челси»

Томас Тухель работает в «Челси» всего восемь месяцев, но уже сильно запомнился:

⭐️ Вышел в финал Кубка Англии.

⭐️ Выиграл Лигу чемпионов.

⭐️ Выиграл Суперкубок УЕФА.

⭐️ На октябрьский перерыв на матчи сборных вывел «Челси» на первое место в АПЛ

Тухелю всего этого мало, цель – победа в АПЛ. Как пишут британские медиа, клуб подал запрос на установку дополнительных камер на тренировочной базе в Кобхэме. Камеры должны быть прикреплены на столбы.

Зачем это нужно:

🎥 Тренеры и аналитики смогут лучше видеть тренировки в реальном времени.

🎥 Это позволит записывать тренировки с разных углов и высот.

🎥 Эта система будет эффективнее использования дронов.

🎥 Система включает в себя передовые камеры и программное обеспечение для немедленного анализа.

🎥 Отслеживаться будут тренировки не только первой команды, но и женской, а также молодежных.

www.imago-images.de / Global Look Press

Но «Челси» не может просто установить камеры по желанию. Для этого клуб запросил разрешение Совета Элмбриджа. Кобхэм находится на территории зеленой зоны. Обычно в Великобритании на таких территориях запрещено строительство.

Документы уже поданы с такой формулировкой: «Клуб стремится улучшить свои условия за счет установки камер вокруг нескольких полей, что предоставит тренерам более качественную обратную связь».

Ожидается, что ответ «Челси» получит в конце месяца. В октябре у «Челси» из-за паузы на игры сборных осталось только четыре матча.

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