Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны

Томас Тухель работает в «Челси» всего восемь месяцев, но уже сильно запомнился:

⭐️ Вышел в финал Кубка Англии.

⭐️ Выиграл Лигу чемпионов.

⭐️ Выиграл Суперкубок УЕФА.

⭐️ На октябрьский перерыв на матчи сборных вывел «Челси» на первое место в АПЛ

Тухелю всего этого мало, цель – победа в АПЛ. Как пишут британские медиа, клуб подал запрос на установку дополнительных камер на тренировочной базе в Кобхэме. Камеры должны быть прикреплены на столбы.

Зачем это нужно:

🎥 Тренеры и аналитики смогут лучше видеть тренировки в реальном времени.

🎥 Это позволит записывать тренировки с разных углов и высот.

🎥 Эта система будет эффективнее использования дронов.

🎥 Система включает в себя передовые камеры и программное обеспечение для немедленного анализа.

🎥 Отслеживаться будут тренировки не только первой команды, но и женской, а также молодежных.