Тухель хочет поставить 8 камер на базе «Челси» для отслеживания тренировок. Клуб ждет разрешения властей из-за зеленой зоны
Томас Тухель работает в «Челси» всего восемь месяцев, но уже сильно запомнился:
⭐️ Вышел в финал Кубка Англии.
⭐️ Выиграл Лигу чемпионов.
⭐️ Выиграл Суперкубок УЕФА.
⭐️ На октябрьский перерыв на матчи сборных вывел «Челси» на первое место в АПЛ
Тухелю всего этого мало, цель – победа в АПЛ. Как пишут британские медиа, клуб подал запрос на установку дополнительных камер на тренировочной базе в Кобхэме. Камеры должны быть прикреплены на столбы.
Зачем это нужно:
🎥 Тренеры и аналитики смогут лучше видеть тренировки в реальном времени.
🎥 Это позволит записывать тренировки с разных углов и высот.
🎥 Эта система будет эффективнее использования дронов.
🎥 Система включает в себя передовые камеры и программное обеспечение для немедленного анализа.
🎥 Отслеживаться будут тренировки не только первой команды, но и женской, а также молодежных.
Но «Челси» не может просто установить камеры по желанию. Для этого клуб запросил разрешение Совета Элмбриджа. Кобхэм находится на территории зеленой зоны. Обычно в Великобритании на таких территориях запрещено строительство.
Документы уже поданы с такой формулировкой: «Клуб стремится улучшить свои условия за счет установки камер вокруг нескольких полей, что предоставит тренерам более качественную обратную связь».
Ожидается, что ответ «Челси» получит в конце месяца. В октябре у «Челси» из-за паузы на игры сборных осталось только четыре матча.