Дюпин перевернул матч с ЦСКА одним сейвом, но считает момент ошибкой

«Рубин» выиграл у ЦСКА (2:1). Для него это первая победа в сезоне: до этого была ничья с «Уралом» и два поражения. Уже второй гол в сезоне забил Макаров – он выходил на замену в каждом из четырех матчей. Гол Макарова оказался победным, но главный момент в игре случился чуть раньше.

Вратарь «Рубина» потащил два удара в одной атаке. Особенно классно сыграл в моменте с добиванием от Гайча. Вот так: