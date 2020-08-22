Дюпин перевернул матч с ЦСКА одним сейвом, но считает момент ошибкой
«Рубин» выиграл у ЦСКА (2:1). Для него это первая победа в сезоне: до этого была ничья с «Уралом» и два поражения. Уже второй гол в сезоне забил Макаров – он выходил на замену в каждом из четырех матчей. Гол Макарова оказался победным, но главный момент в игре случился чуть раньше.
Вратарь «Рубина» потащил два удара в одной атаке. Особенно классно сыграл в моменте с добиванием от Гайча. Вот так:
Твиттер «Рубина» отреагировал эмоционально – даже назвал вратаря Дюпинатором. Потом Дюпин получил приз лучшему игроку матча. Так он описал тот момент: «Исправлял свою ошибку. Должен был переводить спокойно мяч на угловой. Мяч вильнул, промазал ладошкой и пришлось кровь из носу вставать быстрее на ноги и спасать команду».
Леонид Слуцкий рассказал, что Дюпин грустит из-за матчей с пропущенными голами. Потом добавил: «То, как сегодня играл Дюпин, может быть, стоит нескольких матчей на ноль». В прошлом сезоне Дюпин сыграл на ноль в 13 матчах, хотя «Рубин» постоянно шел во второй половине таблицы.
Реакция твиттера: