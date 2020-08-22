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#Юрий Дюпин #РПЛ #Футбол #ЦСКА #Рубин

Дюпин перевернул матч с ЦСКА одним сейвом, но считает момент ошибкой

22 августа, 22:56
Александр Плеханов

твиттер «Рубина»

«Рубин» выиграл у ЦСКА (2:1). Для него это первая победа в сезоне: до этого была ничья с «Уралом» и два поражения. Уже второй гол в сезоне забил Макаров – он выходил на замену в каждом из четырех матчей. Гол Макарова оказался победным, но главный момент в игре случился чуть раньше.

Вратарь «Рубина» потащил два удара в одной атаке. Особенно классно сыграл в моменте с добиванием от Гайча. Вот так:

Твиттер «Рубина» отреагировал эмоционально – даже назвал вратаря Дюпинатором. Потом Дюпин получил приз лучшему игроку матча. Так он описал тот момент: «Исправлял свою ошибку. Должен был переводить спокойно мяч на угловой. Мяч вильнул, промазал ладошкой и пришлось кровь из носу вставать быстрее на ноги и спасать команду».

Леонид Слуцкий рассказал, что Дюпин грустит из-за матчей с пропущенными голами. Потом добавил: «То, как сегодня играл Дюпин, может быть, стоит нескольких матчей на ноль». В прошлом сезоне Дюпин сыграл на ноль в 13 матчах, хотя «Рубин» постоянно шел во второй половине таблицы.

Реакция твиттера:

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Влашич 39
1:2
Матч завершен
Рубин
Казань
Бакаев 37
Макаров 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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