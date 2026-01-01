Виктор Гончаренко

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Футбол
«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев
#Виктор Гончаренко
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Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча (один – условно) за оскорбления судьи. Он пропустит встречу против ЦСКА
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
#Виктор Гончаренко
Футбол
«Краснодар» впервые победил при Гончаренко. Ионов забил все голы клуба с момента его прихода
#РПЛ
Футбол
Василий Березуцкий официально вошел в тренерский штаб «Краснодара» после ухода из ЦСКА
#Василий Березуцкий
Футбол
«Краснодар» проиграл в дебютном матче Гончаренко
#Виктор Гончаренко
Футбол
Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко ушел из ЦСКА
#Виктор Гончаренко
Футбол
Федорович – об удалении Гончаренко в 1998-м: «Сидел под дождем и переживал. Он всегда такой по жизни»
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко – лучший тренер октября в РПЛ, Влашич – лучший игрок
#РПЛ
Футбол
ЦСКА обыграл в «Динамо» впервые за 4 года
#ЦСКА
Футбол
«Резко против того, чтобы били наш мирный, прекрасный белорусский народ». Гончаренко высказался о событиях в Белоруссии
#Виктор Гончаренко
Футбол
У главного тренера ЦСКА Гончаренко умерла мать
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко остается тренером ЦСКА
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко приехал на игру «Динамо» – ЦСКА
#Виктор Гончаренко
Футбол
Овчинников будет готовить ЦСКА к «Динамо». Клуб написал, что Гончаренко плохо себя чувствует
#ЦСКА
Футбол
Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом»
#Виктор Гончаренко
Футбол
Гончаренко продлил контракт с ЦСКА
#Виктор Гончаренко
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Футбол
«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет
#Уфа
Футбол
Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»
#Яка Бийол