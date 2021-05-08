Виктор Гончаренко
РПЛ
ЦСКА
Краснодар
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
08 мая, 21:28
ЦСКА – «Краснодар» – 3:1. Так развивался этот матч:
- C момента назначения Гончаренко провел 8 матчей в качестве главного тренера «Краснодара»: 2 победы, ничья и 5 поражений.
- ЦСКА прервал беспроигрышную серию из трех матчей.
- Если бы ЦСКА не обыграл «Краснодар», то не попадал в еврокубки впервые с 2001 года – сейчас шансы сохраняются.
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