Виктор Гончаренко
РПЛ
ЦСКА
Краснодар
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#Виктор Гончаренко #РПЛ #ЦСКА #Краснодар

Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3

08 мая, 21:28

ЦСКА«Краснодар» – 3:1. Так развивался этот матч:

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Эджуке 32
Чалов 56
Фернандес 69
3:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Классон 26
  • C момента назначения Гончаренко провел 8 матчей в качестве главного тренера «Краснодара»: 2 победы, ничья и 5 поражений.
  • ЦСКА прервал беспроигрышную серию из трех матчей.
  • Если бы ЦСКА не обыграл «Краснодар», то не попадал в еврокубки впервые с 2001 года – сейчас шансы сохраняются.
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Источник:
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