Виктор Гончаренко

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Почему «Краснодар» уволил Гончаренко – самое неожиданное событие зимы в русском футболе
#Виктор Гончаренко
Что я хочу забыть из 2021 года и больше никогда не видеть. Авторы «Гола» грустят и злятся
#Гол
Потасовка «Спартака» и «Краснодара» на выходе с поля: Вильена послал Ещенко, а Крыховяк кричал о позоре
#РПЛ
Дивеев − новое лицо сборной России. Откуда он взялся, почему его ценят тренеры и в чем его опасный минус
#Игорь Дивеев
Первый матч Гончаренко против ЦСКА после ухода. Получилось грустно – проиграл и не отобрал у него шансы на еврокубки
#Виктор Гончаренко
Гончаренко проиграл первый матч в «Краснодаре». Все испортил парень, который не забивал в РПЛ два года
#Горан Чаушич
Гончаренко уже тренировал в Краснодаре – был скандал. Его уволили с формулировкой «мягкий характер», в ответ он назвал пару людей дерьмом
#Виктор Гончаренко
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
#Виктор Гончаренко
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Сейчас вам станет очень грустно. Мы покажем разницу масштаба ЦСКА и команды, которая его выбила
#ЦСКА
Переводчица на пресс-конференции ЦСКА не перевела слова Бистровича, разволновалась и вышла из зала
#ЦСКА
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
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#Евгений Гинер
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Гончаренко получил дисквал за мат в разговоре с арбитром. Все по делу?
#Виктор Гончаренко
ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте
#Футбол
Тедеско подбежал к Гончаренко пожать руку – тот его оттолкнул
#Кубок России
«Господин Егоров – конченый негодяй». ЦСКА взорвался из-за судейства
#ЦСКА