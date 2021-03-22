Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
Виктор Гончаренко покинул ЦСКА, где больше четырех лет был главным тренером. Ушел без побед в РПЛ и со всего одним трофеем:
Сначала вспомним, как прошли эти годы
Гончаренко пришел в ЦСКА в конце 2016 года и донашивал команду за Слуцким: с Вернблумом, Березуцкими и Игнашевичем в составе. До конца чемпионата проиграл только «Спартаку», взял второе место, а потом через квалификацию попал в группу Лиги чемпионов. И это после чемпионского сезона со Слуцким.
Сезон-2017/18 тоже закончился вторым местом и выходом в 1/4 финала Лиги Европы. Дальше – отток лидеров, обновление молодежью и спад по результатам. За одно лето ЦСКА потерял братьев Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Натхо, Головина и Витиньо – игроки основы, которые делали чемпионство.
• С 2016 года ЦСКА выиграл при Гончаренко только Суперкубок России, но не опускался ниже четвертого места в РПЛ.
• За пять сезонов Гончаренко дважды играл в группе Лиги чемпионов (ни разу не вышел из нее, но в сезоне-2017/18 с третьего места дошел до 1/4 Лиги Европы). В последний сезон в ЛЧ ЦСКА дважды победил «Реал», но не потянул «Викторию» и «Рому».
• Два последних сезона – провал в Лиге Европы, где были последние места в группах с «Вольфсбергом» или «Лудогорцем».
Как ЦСКА Гончаренко усиливался
Сезон-2017/18
💰 Трансфер Бистровича.
↔️ Аренда Мусы.
👦🏻 Подключения молодежи: Кучаев, Макаров, Жамалетдинов, Гордюшенко.
Потрачено (здесь и дальше – по данным Transfermarkt): € 500 тысяч.
Сезон-2018/19
💰 Трансферы Облякова, Магнуссона, Сигурдссона, Бийола, Нисимуры, Н'Диайе.
↔️ Аренды Влашича, Бекао и Дивеева.
🖊️ Бесплатные подписания Ахметова и Абеля Эрнандеса.
👦🏻 Подключения молодежи: Хосонов, Чернов, Тикнизян.
Потрачено: € 12,3 млн
Сезон-2019/20
✅ Выкуп из аренд Влашича и Дивеева.
💰 Трансферы Шкурина, Гогуа и Котина.
↔️ Аренды Лукаса Сантоса и Шарлия.
👦🏻 Подключения молодежи: Карпов.
Потрачено: € 18,5 млн (15,7 – за Влашича).
Сезон-2020/21
💰 Трансферы Эджуке, Гайча, Фукса, Зайнутдинова и Бохинена.
↔️ Аренда Рондона.
Потрачено: € 32 млн
За четыре сезона при Гончаренко ЦСКА потратил примерно 63 миллиона евро. Почти все эти деньги ушли на выкуп Влашича и трансферы в последний сезон. За этот же период основные конкуренты потратили больше:
«Зенит» ≈ € 232,4 млн
«Спартак» ≈ € 95,4 млн
«Краснодар» ≈ € 77 млн
«Динамо» ≈ € 64,9 млн
«Локомотив» ≈ € 58,35 млн
Этот сезон сполз в уныние
В точке увольнения ЦСКА набрал 40 очков (столько же у «Сочи» и «Локомотива», которые выше) и идет на пятом месте в РПЛ.
В середине сезона ЦСКА несколько туров лидировал, но потом откатился. Конец 2020 года спасла гостевая победа над «Ростовом» с хет-триком Чалова. Тогда фанаты уже жирно намекали на уход и прощались с Гончаренко баннером «Михалыч, спасибо! Время уходить красиво». Было так:
ЦСКА еще не выпал из Кубка России (в 1/4 финала сыграет с «Арсеналом»), но за последние четыре матча в РПЛ проиграл трижды. Гончаренко ушел под поражение от «Зенита»:
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко
• Кажется, Гончаренко морально проседает
В марте-2020 ЦСКА проиграл «Спартаку» в Кубке России. После матча Тедеско хотел пожать Гончаренко руку, но тот оттолкнул и ушел.
Летом – жесткое поражение от «Зенита» (0:4). После этого – срыв Гончаренко. Он не пришел на пресс-конференцию, попрощался с игроками и уехал в Беларусь. Клуб прикрывал его проблемами со здоровьем и уговаривал вернуться. Похожие нервные срывы случались, когда Гончаренко был игроком – например, он уходил с поля в лес из-за удаления:
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
К матчу с «Динамо» ЦСКА готовил Овчинников, а Гончаренко вернулся и смотрел игру с трибуны. Получил от Гинера и Бабаева и объяснял: «Мой детский тренер сказал очень хорошую фразу: «Горячее говно очень быстро остывает». Это тот случай, когда ее можно применить».
• Проблемы с тренерским штабом
В декабре команду покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников. Онопко работал в ЦСКА с 2009 года, Овчинников – с 2014-го. Их контракты истекли и не были продлены. Оба провели в ЦСКА больше времени, чем Гончаренко, и остались после ухода Слуцкого.
В зимнюю паузу ЦСКА по телефону сообщил Онопко о непродлении контракта: «Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме. Наверное, можно было раньше, в Москве или хотя бы Ростове, сообщить о решении клуба, а не ставить перед фактом по телефону. За 11 лет в команде ко мне вроде бы не возникало нареканий по работе – и тут такая новость. Скажу честно: я был потрясен».
Против Гончаренко Онопко ничего не сказал: «Что касается лично меня, то я, наоборот, всегда и везде Гончаренко защищал. Когда с «Локомотивом» играли, и Гончаренко бросился к Семину, я побежал защищать его. Я придерживался правила: есть главный тренер, а мы, все остальные, – помощники, и наше дело – помогать».
Как и Онопко, Овчинников не ожидал, что контракт с ним не будет продлен. Когда прощался с ЦСКА, не поблагодарил Гончаренко. Потом высказался о разногласиях:
1. Отметил эмоциональность и шантаж уходом: «Он душа тонкая и ранимая, все принимает близко к сердцу и часто руководствуется эмоциями. Тренер ЦСКА должен быть психологически устойчивым и не может шантажировать уходом. Ты отвечаешь не только за себя».
2. Без конкретики сказал про диктатуру против игроков: «Считаю, к футболистам надо относиться уважительно. Их надо ценить и развивать, наступая себе на горло. Сейчас в футболе методы диктатуры не работают».
3. Открыто не соглашался с заменами, которые проводил Гончаренко.
4. Разошелся во взглядах на тактику: «На мой взгляд, он поменял вектор своей тренерской философии. Здесь я с ним согласиться не могу. Он мне говорит: «Ну посмотри, как играет «Аталанта»! Супер!» Я говорю: «Мне вообще не нравится».
• Сменилось руководство
В 2020 году ВЭБ выкупил почти 80% акций клуба и стал основным владельцем ЦСКА. Новый председатель совета директоров – Максим Орешкин. Два инсайда (помните, что это неофициальная информация) по его влиянию на команду:
1. Как писал Иван Карпов, Гончаренко просил об отставке в декабре, когда ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» (2:2). Орешкин не принял.
2. Появление Олича главным тренером ЦСКА – инициатива Орешкина. Об этом говорил «Чемпионат».
• Возможно, есть напряжение с игроками
Когда Гончаренко вернулся из Беларуси, команда встретила его с настороженностью, но это длилось недолго. Тогда же журналист Василий Уткин говорил, что Гончаренко потерял контакт с капитаном Игорем Акинфеевым: «У Гончаренко испорчены отношения с Акинфеевым, это правда. Не потому, что один на второго покрошил батон. Это все накапливается». После ухода Овчинникова из ЦСКА Акинфеев поддержал его в инстаграме.
После последнего поражения от «Зенита» (2:4) Ильзат Ахметов поддержал Гончаренко: «За тренера готовы биться. Надеемся, все выправится. Только уважение и благодарность Гончаренко».
Через несколько дней после этого – увольнение.
Почему это увольнение кажется странным
1. ЦСКА ставит Олича – да, он легенда и свой, но вообще никогда не тренировал самостоятельно. Гинер ни разу не брал тренера без опыта. Это не решение, когда слабого тренера меняют сильным.
Сейчас Олич не сильнее Гончаренко. Выгода его приглашения – сладкая ностальгия по величию для болельщиков, чтобы не спрашивать за результат и прикрыться неопытностью.
2. Гончаренко полтора сезона доезжал на опытном составе Слуцкого и взял два вторых места. За одно лето-2018 ЦСКА ужался в бюджете (хотя продал Головина) и собрал новую команду:
- списанный Ахметов;
- непонятный Бекао (который за пару лет в Бразилии насобирал десяток матчей);
- талантливый, но необкатанный Влашич;
- в основе осели стареющий Набабкин и 20-летние иностранцы – Бийол и Сигурдссон.
И этот состав дважды победил «Реал». Гончаренко выточил из него максимум, а на следующий сезон укрепился только выкупами Дивеева и Влашича, которые при нем заиграли.
У Гончаренко не было и нет стабильного и мускулистого состава, которым можно на дистанции брать чемпионство и держаться в Лиге чемпионов. Он получил реальные деньги только сейчас и шел в лидерах, но все испортил сдутыми сериями.
ЦСКА рассчитывает идти на оборотах Слуцкого, но не имеет сопоставимой силы и не вкладывается больше конкурентов.
3. Кажется, что проблема не в игре, а во внутренней психологии. Из штаба зимой странно ушли Онопко и Овчинников, которые долго работали в ЦСКА. Овчинников прямо говорит о разногласиях.
Если их уход – решение Гончаренко, то зачем его увольнять сейчас? И почему не убрать, когда он сам просил об уходе? Зачем вкладываться и формировать под него состав, чтобы под конец сезона взять неопытного тренера?