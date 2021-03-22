Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?

Сначала вспомним, как прошли эти годы

Гончаренко пришел в ЦСКА в конце 2016 года и донашивал команду за Слуцким: с Вернблумом, Березуцкими и Игнашевичем в составе. До конца чемпионата проиграл только «Спартаку», взял второе место, а потом через квалификацию попал в группу Лиги чемпионов. И это после чемпионского сезона со Слуцким.

Сезон-2017/18 тоже закончился вторым местом и выходом в 1/4 финала Лиги Европы. Дальше – отток лидеров, обновление молодежью и спад по результатам. За одно лето ЦСКА потерял братьев Березуцких, Игнашевича, Вернблума, Натхо, Головина и Витиньо – игроки основы, которые делали чемпионство.

• С 2016 года ЦСКА выиграл при Гончаренко только Суперкубок России, но не опускался ниже четвертого места в РПЛ.

• За пять сезонов Гончаренко дважды играл в группе Лиги чемпионов (ни разу не вышел из нее, но в сезоне-2017/18 с третьего места дошел до 1/4 Лиги Европы). В последний сезон в ЛЧ ЦСКА дважды победил «Реал», но не потянул «Викторию» и «Рому».

• Два последних сезона – провал в Лиге Европы, где были последние места в группах с «Вольфсбергом» или «Лудогорцем».