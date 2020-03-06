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#Футбол #РПЛ #Спартак #АПЛ #Ливерпуль #ЦСКА #Доменико Тедеско #Виктор Гончаренко #Уотфорд

ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте

06 марта, 21:49

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым празднуют возобновление сезона в России, волнуются за Гончаренко и Тедеско, боятся коронавируса и сравнивают человека с телевизором.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

Выпуск на ютубе:

Таймкоды:

  • 00:00 – С днем рождения, Вася!
  • 00:26 – «Спартак» – ЦСКА: что было главным?
  • 03:16 – Отчего психует Гончаренко.
  • 08:55 – Дайте Тедеско поработать! Его еще как следует не проверили.
  • 11:59 – ВАР ни в чем не виноват. Все дело в русских судьях.
  • 17:18 – «Ливерпуль» против большой истории. Проигрыш «Уотфорду» перечеркнул сезон?
  • 27:08 – Футбол vs Коронавирус: переносы игр, цинизм и мародерство.

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Все фото: «Гол»
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#Доменико Тедеско
#Виктор Гончаренко
#Уотфорд