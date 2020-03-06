ВАР, огненное дерби «Спартак» – ЦСКА, разгром «Ливерпуля» – слушайте об этом в новом подкасте

Комментаторы Telesport Дмитрий Бажанов и Артем Борисов вместе с редактором Simple Sport Евгением Младшневым празднуют возобновление сезона в России, волнуются за Гончаренко и Тедеско, боятся коронавируса и сравнивают человека с телевизором.

Подкаст выходит при поддержке «Гола», «Бомбардира» и компании Simple Sport, за что мы им очень благодарны.

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