Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча (один – условно) за оскорбления судьи. Он пропустит встречу против ЦСКА

В матче против «Ахмата» главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил красную карточку за споры с арбитром после фола Нижича. Сейчас КДК РФС рассмотрел этот эпизод. По его итогу:

Гончаренко получил дисквалификацию на три матча. Одна встреча – условная.

Гончаренко должен выплатить штраф в 250 тысяч рублей.

РФС назвал причину дисквалификации Гончаренко: «За оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча».

Гончаренко точно пропускает матч с «Сочи» (26.09) и с ЦСКА (02.10).