Виктор Гончаренко
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#Виктор Гончаренко #РПЛ #ЦСКА #Краснодар #Ахмат

Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча (один – условно) за оскорбления судьи. Он пропустит встречу против ЦСКА

3 часа назад

В матче против «Ахмата» главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил красную карточку за споры с арбитром после фола Нижича. Сейчас КДК РФС рассмотрел этот эпизод. По его итогу:

  • Гончаренко получил дисквалификацию на три матча. Одна встреча – условная.
  • Гончаренко должен выплатить штраф в 250 тысяч рублей.
  • РФС назвал причину дисквалификации Гончаренко: «За оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча».
  • Гончаренко точно пропускает матч с «Сочи» (26.09) и с ЦСКА (02.10).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт РФС
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