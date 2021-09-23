Виктор Гончаренко
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Краснодар
Ахмат
Гончаренко дисквалифицирован на 3 матча (один – условно) за оскорбления судьи. Он пропустит встречу против ЦСКА
3 часа назад
В матче против «Ахмата» главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко получил красную карточку за споры с арбитром после фола Нижича. Сейчас КДК РФС рассмотрел этот эпизод. По его итогу:
- Гончаренко получил дисквалификацию на три матча. Одна встреча – условная.
- Гончаренко должен выплатить штраф в 250 тысяч рублей.
- РФС назвал причину дисквалификации Гончаренко: «За оскорбительное поведение, выразившееся в использовании нецензурных выражений в отношении Официальных лиц матча».
- Гончаренко точно пропускает матч с «Сочи» (26.09) и с ЦСКА (02.10).
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