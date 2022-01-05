«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев

Виктор Гончаренко работал в «Краснодаре» с 6 апреля 2021 года. Спустя девять месяцев после назначения клуб расторг контракт с ним и его помощниками Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Кто станет новым тренером, клуб пока не объявил.