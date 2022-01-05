Виктор Гончаренко
РПЛ
Краснодар
«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев
4 часа назад
Виктор Гончаренко работал в «Краснодаре» с 6 апреля 2021 года. Спустя девять месяцев после назначения клуб расторг контракт с ним и его помощниками Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.
Кто станет новым тренером, клуб пока не объявил.
- Гончаренко провел в «Краснодаре» 25 матчей: десять побед, восемь поражений и пять ничьих.
- «Краснодар» в прошлом сезоне финишировал десятым, в этом розыгрыше идет пятым.
- Предыдущим местом работы Гончаренко был ЦСКА, где он работал пять лет.
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