Виктор Гончаренко
РПЛ
Краснодар
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#Виктор Гончаренко #РПЛ #Краснодар

«Краснодар» расторг контракт с Гончаренко спустя девять месяцев

4 часа назад

твиттер «Краснодара»

Виктор Гончаренко работал в «Краснодаре» с 6 апреля 2021 года. Спустя девять месяцев после назначения клуб расторг контракт с ним и его помощниками Василием Березуцким и Александром Ермаковичем.

Кто станет новым тренером, клуб пока не объявил. 

  • Гончаренко провел в «Краснодаре» 25 матчей: десять побед, восемь поражений и пять ничьих.
  • «Краснодар» в прошлом сезоне финишировал десятым, в этом розыгрыше идет пятым.
  • Предыдущим местом работы Гончаренко был ЦСКА, где он работал пять лет.
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Источник:
«Краснодар»
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