Виктор Гончаренко
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#Виктор Гончаренко #РПЛ #Футбол #Краснодар #ЦСКА

Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»

06 апреля, 12:46

22 марта – Виктор Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию.

3 апреля – Мурад Мусаев ушел с поста главного тренера «Краснодара».

6 апреля – Гончаренко стал новым тренером «Краснодара». Стороны подписали контракт до 2023 года.

Для 43-летнего Гончаренко это пятый клуб из РПЛ. До этого он работал в:

  • «Кубани».
  • «Урале».
  • «Уфе».
  • ЦСКА.
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Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
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