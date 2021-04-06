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Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»
06 апреля, 12:46
22 марта – Виктор Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию.
3 апреля – Мурад Мусаев ушел с поста главного тренера «Краснодара».
6 апреля – Гончаренко стал новым тренером «Краснодара». Стороны подписали контракт до 2023 года.
Для 43-летнего Гончаренко это пятый клуб из РПЛ. До этого он работал в:
- «Кубани».
- «Урале».
- «Уфе».
- ЦСКА.
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