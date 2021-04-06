Виктор Гончаренко – новый тренер «Краснодара»

22 марта – Виктор Гончаренко и ЦСКА расторгли контракт по обоюдному согласию.

3 апреля – Мурад Мусаев ушел с поста главного тренера «Краснодара».

6 апреля – Гончаренко стал новым тренером «Краснодара». Стороны подписали контракт до 2023 года.

Для 43-летнего Гончаренко это пятый клуб из РПЛ. До этого он работал в: