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Виктор Гончаренко
Алексей Ионов
Краснодар
Рубин
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#РПЛ #Футбол #Виктор Гончаренко #Краснодар #Рубин #Алексей Ионов

«Краснодар» впервые победил при Гончаренко. Ионов забил все голы клуба с момента его прихода

вчера, 21:04

«Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0). Алексей Ионов – автор единственного гола в этом матче.

Результаты «Краснодара» при Гончаренко:

В матче против «Зенита» оба гола «Краснодара» тоже забил Алексей Ионов.

«Краснодар» поднялся на десятое место в РПЛ. За 27 матчей клуб набрал 38 очков.

Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ионов 17
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