«Краснодар» впервые победил при Гончаренко. Ионов забил все голы клуба с момента его прихода

«Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0). Алексей Ионов – автор единственного гола в этом матче.

Результаты «Краснодара» при Гончаренко:

В матче против «Зенита» оба гола «Краснодара» тоже забил Алексей Ионов.

«Краснодар» поднялся на десятое место в РПЛ. За 27 матчей клуб набрал 38 очков.