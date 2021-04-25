РПЛ
Футбол
Виктор Гончаренко
Алексей Ионов
Краснодар
Рубин
«Краснодар» впервые победил при Гончаренко. Ионов забил все голы клуба с момента его прихода
вчера, 21:04
«Краснодар» обыграл «Рубин» (1:0). Алексей Ионов – автор единственного гола в этом матче.
Результаты «Краснодара» при Гончаренко:
В матче против «Зенита» оба гола «Краснодара» тоже забил Алексей Ионов.
«Краснодар» поднялся на десятое место в РПЛ. За 27 матчей клуб набрал 38 очков.
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