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РПЛ
Рубин VS Краснодар
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Рубин - Краснодар: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Краснодар: 25 апреля 2021 смотреть онлайн
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
25 апр. 2021, 19:00 МСК
25.04.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
5
Уремович
Филип Уремович
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Шатов
Олег Шатов
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
14
Костюков
Михаил Костюков
25
Макаров
Денис Макаров
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
66
Янович
Никита Янович
-
1
Медведев
Никита Медведев
-
4
Бегич
Силвие Бегич
-
8
Йевтич
Дарко Йевтич
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-
Прошлые матчи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3
Рубин
1
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1
Краснодар
0
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1
Рубин
0
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1
Рубин
0
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2
Краснодар
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Краснодар
1
Рубин
1
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1
Краснодар
2
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Рубин
0 : 1
Краснодар
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Рубин
0
Краснодар
1
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1
Рубин
0
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1
Краснодар
1
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2
Рубин
1
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Рубин
1 : 2
Краснодар
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Рубин
1
Краснодар
2
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:45
Краснодар
2 : 0
Рубин
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:45
Краснодар
2
Рубин
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рубин
0
Краснодар
1
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
Краснодар
1
Рубин
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Рубин
2 : 0
Краснодар
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Рубин
2
Краснодар
0
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:30
Краснодар
2
Рубин
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
18:00
Краснодар
3 : 1
Рубин
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
18:00
Краснодар
3
Рубин
1
08.05.2011
08 мая 2011
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Краснодар
08.05.2011
08 мая 2011
вс
17:30
Рубин
2
Краснодар
1
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58