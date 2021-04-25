Рубин - Краснодар: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Краснодар: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Краснодар
Краснодар
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, 19:00 МСК
25.04.2021, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
5
Уремович
Филип Уремович
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Шатов
Олег Шатов
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
14
Костюков
Михаил Костюков
25
Макаров
Денис Макаров
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
66
Янович
Никита Янович
-
1
Медведев
Никита Медведев
-
4
Бегич
Силвие Бегич
-
8
Йевтич
Дарко Йевтич
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Краснодар
мин
12
Бабурин
Егор Бабурин
18
Чернов
Евгений Чернов
2
Сорокин
Егор Сорокин
77
Камболов
Руслан Камболов
28
Смольников
Игорь Смольников
16
Классон
Виктор Классон
8
Газинский
Юрий Газинский
52
Вилена
Тонни Вилена
7
Кабелла
Реми Кабелла
11
Ионов
Алексей Ионов
10
Вандерсон
Вандерсон
Запасные
1
Городов
Евгений Городов
-
39
Сафонов
Матвей Сафонов
-
84
Литвинов
Вячеслав Литвинов
-
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
-
47
Уткин
Даниил Уткин
-
33
Берг
Маркус Берг
-
20
Марков
Евгений Марков
-
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
-

Прошлые матчи

17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3
Рубин
1
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020 09 июля 2020 чт 20:30
Рубин
1
Краснодар
0
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Краснодар
1
Рубин
0
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Краснодар
1
Рубин
0
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018 29 июля 2018 вс 19:00
Рубин
2
Краснодар
1
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Краснодар
1
Рубин
1
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017 16 июля 2017 вс 17:30
Рубин
1
Краснодар
2
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Рубин
0 : 1
Краснодар
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:30
Рубин
0
Краснодар
1
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:00
Краснодар
1
Рубин
0
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
07.05.2016 07 мая 2016 сб 19:30
Рубин
1
Краснодар
1
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 16:30
Краснодар
2
Рубин
1
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 20:00
Рубин
1 : 2
Краснодар
07.04.2015 07 апр. 2015 вт 20:00
Рубин
1
Краснодар
2
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:45
Краснодар
2 : 0
Рубин
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 15:45
Краснодар
2
Рубин
0
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 17:00
Рубин
0
Краснодар
1
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 17:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 17:00
Краснодар
1
Рубин
0
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Рубин
2 : 0
Краснодар
26.05.2013 26 мая 2013 вс 12:30
Рубин
2
Краснодар
0
23.07.2012 23 июля 2012 пн 18:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
23.07.2012 23 июля 2012 пн 18:30
Краснодар
2
Рубин
1
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 18:00
Краснодар
3 : 1
Рубин
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 18:00
Краснодар
3
Рубин
1
08.05.2011 08 мая 2011 вс 17:30
Рубин
2 : 1
Краснодар
08.05.2011 08 мая 2011 вс 17:30
Рубин
2
Краснодар
1

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