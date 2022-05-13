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«Краснодар» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 15 мая
В 29-м туре РПЛ в одном из центральных матчей тура сойдутся «Краснодар» и ЦСКА. Вот что нужно знать об этой встрече:
- Матч состоится 15 мая;
- Начало – в 19:00 по московскому времени;
- Winline называет ЦСКА фаворитом на эту встречу и оценивает его победу коэффициентом 2,13. Победу «Краснодара» Winline оценивает коэффициентом 3,35. Ничью – 3,80.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:55 по Москве.
- Матч можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.
Встреча в первом круге завершилась нулевой ничьей. И сейчас соперники подошли к ответному поединку в статусе соседей по турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертом месте, у него 47 очков. «Краснодар» идет следом: на пятой строчке с 46 баллами в активе.
В какой форме подходят команды к этому матчу? «Краснодар» подготовлен получше – у него трехматчевая беспроигрышная серия. У ЦСКА два поражения в РПЛ подряд с общим счетом 0:3.
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