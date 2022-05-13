«Краснодар» – ЦСКА. Обзор, прогноз и ставки на матч: 15 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Трансляция начнется в 18:55 по Москве.

Матч можно посмотреть онлайн на сайте «Матч ТВ» по этой ссылке.

Встреча в первом круге завершилась нулевой ничьей. И сейчас соперники подошли к ответному поединку в статусе соседей по турнирной таблице. ЦСКА располагается на четвертом месте, у него 47 очков. «Краснодар» идет следом: на пятой строчке с 46 баллами в активе.

В какой форме подходят команды к этому матчу? «Краснодар» подготовлен получше – у него трехматчевая беспроигрышная серия. У ЦСКА два поражения в РПЛ подряд с общим счетом 0:3.