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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Игнатьев 17
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
10 авг. 2019, 19:00 МСК
10.08.2019, 19:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
77
Камболов
Руслан Камболов
90
98
Петров
Сергей Петров
90
7
Кабелла
Реми Кабелла
89
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
52
Вилена
Тонни Вилена
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
17'
17'
67
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
78
21
Намли
Юнес Намли
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Кайо
Кайо
11
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
33
Берг
Маркус Берг
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
Рубин
мин
6
Башкиров
Евгений Башкиров
83
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
46
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
76
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
51
Агапов
Илья Агапов
77
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
56
Седов
Максим Седов
59
Макаров
Никита Макаров
20
Марков
Евгений Марков
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе