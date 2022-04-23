«Краснодар» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч: 25 апреля
В 26-м туре РПЛ сыграют «Краснодар» и «Зенит». Это будет завершающая игра тура, которая вынесена на понедельник.
- Дата встречи – 25 апреля;
- Матч начнется в 19:00 по Москве;
- Игра пройдет на домашнем стадионе «Краснодара»;
Winline называет «Зенит» фаворитом матча и дает коэффициент 1,41 на его победу. Победа «Краснодара» оценивается в 7,20, ничья – в 5,20.
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Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»
- «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции – в 18:55 по московскому времени.
- Смотреть матч можно онлайн на сайте «Матч ТВ».
«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Алании» в серии пенальти. Последнее поражение в основное время было у клуба 17 февраля. Тогда «Зенит» проиграл «Бетису» в Лиге Европы.
«Краснодар» забил только один гол в трех последних матчах. В них были поражения от «Динамо» и «Крыльев». В 2022 году «Краснодар» победил трижды за шесть матчей.
Эдуард Сперцян – главная потеря у «Краснодара». Он пропускал игры с «Рубином» и «Крыльями». За «Зенит» из-за травм не играют Караваев, Крицюк, Ловрен и Одоевский.
«Зенит» идет на первом месте в РПЛ. Клуб набрал 55 очков за 25 игр. «Краснодар» имеет 39 очков и занимает шестое место. В первом круге «Зенит» выиграл у «Краснодара» со счетом 3:2.