«Краснодар» – «Зенит». Обзор, прогноз и ставки на матч: 25 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Зенит»

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Начало трансляции – в 18:55 по московскому времени.

Смотреть матч можно онлайн на сайте «Матч ТВ».

«Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Алании» в серии пенальти. Последнее поражение в основное время было у клуба 17 февраля. Тогда «Зенит» проиграл «Бетису» в Лиге Европы.

«Краснодар» забил только один гол в трех последних матчах. В них были поражения от «Динамо» и «Крыльев». В 2022 году «Краснодар» победил трижды за шесть матчей.

Эдуард Сперцян – главная потеря у «Краснодара». Он пропускал игры с «Рубином» и «Крыльями». За «Зенит» из-за травм не играют Караваев, Крицюк, Ловрен и Одоевский.

«Зенит» идет на первом месте в РПЛ. Клуб набрал 55 очков за 25 игр. «Краснодар» имеет 39 очков и занимает шестое место. В первом круге «Зенит» выиграл у «Краснодара» со счетом 3:2.