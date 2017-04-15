Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 57
РПЛ, 23 тур

РПЛ,

23 тур

Россия
15 апр. 2017, 19:30 МСК
15.04.2017, 19:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
6
Санчес
Серхио Санчес
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
8
Сонг
Александр Сонг
90
31
Ткачук
Денис Ткачук
67
21
М'Вила
Янн М'Вила
67
22
Жонатас
Жонатас
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
76
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
25
Самбрано
Карлос Самбрано
49
Устинов
Виталий Устинов
88
Камболов
Руслан Камболов
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
70
Махатадзе
Георгий Махатадзе
20
Цакташ
Мийо Цакташ
99
Канунников
Максим Канунников
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
77
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
7
Мамаев
Павел Мамаев
76
33
Перейра
Маурисио Перейра
62
90
Смолов
Федор Смолов
57'
57'
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
39
Сафонов
Матвей Сафонов
30
Шишкин
Роман Шишкин
3
Налдо
Налдо
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
47
Жигулев
Илья Жигулев
14
Вандерсон
Вандерсон