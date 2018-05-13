Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Мамаев 56
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Азмун 87
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
13 мая 2018, 14:00 МСК
13.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
56'
56'
73
33
Перейра
Маурисио Перейра
66
10
Смолов
Федор Смолов
90
7
Вандерсон
Вандерсон
79
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
88
Синицын
Андрей Синицын
30
Шишкин
Роман Шишкин
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
77
Каборе
Шарль Каборе
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
13
Калинин
Игорь Калинин
9
Иван
Андрей Иван
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
83
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
44
Навас
Сесар Навас
11
19
Устинов
Виталий Устинов
90
88
Камболов
Руслан Камболов
46
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
26
Энаке
Габриэль Энаке
90
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
33
Азмун
Сердар Азмун
87'
87'
90
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
14
Гранат
Владимир Гранат
80
Сорокин
Егор Сорокин
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
77
Шакири
Реза Шакири
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
53
Голдобин
Никита Голдобин
93
Гилязутдинов
Илья Гилязутдинов