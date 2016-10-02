Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Ари 45
1:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 9 тур

РПЛ,

9 тур

Россия
2 окт. 2016, 19:00 МСК
2.10.2016, 19:00 МСК
воскресенье
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
21
98
Петров
Сергей Петров
85
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
9
Ари
Ари
45'
45'
76
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
4
Мартынович
Александр Мартынович
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
2
Измайлов
Марат Измайлов
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
70
Окриашвили
Торнике Окриашвили
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
25
Самбрано
Карлос Самбрано
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
60
8
Сонг
Александр Сонг
84
31
Ткачук
Денис Ткачук
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
77
Саму
Саму
74
9
Канунников
Максим Канунников
90
Запасные
91
Нестеренко
Юрий Нестеренко
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
6
Санчес
Серхио Санчес
49
Устинов
Виталий Устинов
5
Кверквелия
Соломон Кверквелия
13
Бергстрем
Эмиль Бергстрем
4
М'Вила
Янн М'Вила
85
Ахметов
Ильзат Ахметов
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов