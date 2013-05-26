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РПЛ
Рубин VS Краснодар
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Рубин - Краснодар: 26 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Рубин
Казань
Еременко 7
Натхо 63
2:0
Рубин - Краснодар: 26 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
26 мая 2013, 12:30 МСК
26.05.2013, 12:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Еременко
Роман Еременко
7'
7'
90
0
М'Вила
Янн М'Вила
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
63'
63'
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
81
0
Рондон
Хосе Саломон Рондон
70
Запасные
0
Хагиги
Алиреза Хагиги
-
0
Кверквелия
Соломон Кверквелия
-
0
Абышов
Руслан Абышов
-
0
Касаев
Алан Касаев
9
0
Галиулин
Вагиз Галиулин
-
0
Кисляк
Сергей Кисляк
-
0
Дядюн
Владимир Дядюн
20
Краснодар
мин
0
Фильцов
Александр Фильцов
90
0
Марков
Николай Марков
90
0
Тейку
Тейку
90
0
Мартынович
Александр Мартынович
90
0
Смольников
Игорь Смольников
90
0
Петров
Сергей Петров
90
0
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
0
Шипицин
Евгений Шипицин
82
0
Коман
Владимир Коман
90
0
Исаэль
Исаэль
69
0
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
0
Городов
Евгений Городов
-
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
8
0
Игнатьев
Владислав Игнатьев
21
0
Ламбарский
Игорь Ламбарский
-
События
Матч окончен 2:0
82'
Замена
Душан Анджелкович
Евгений Шипицин
Замена
Алан Касаев
Александр Рязанцев
81'
Замена
Владимир Дядюн
Хосе Саломон Рондон
70'
69'
Замена
Владислав Игнатьев
Исаэль
ГОЛ! 2:0
Бибрас Натхо
63'
ГОЛ! 1:0
Роман Еременко
7'
Прошлые матчи
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3
Рубин
1
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1 : 0
Краснодар
09.07.2020
09 июля 2020
чт
20:30
Рубин
1
Краснодар
0
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1
Рубин
0
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
26.05.2019
26 мая 2019
вс
14:00
Краснодар
1
Рубин
0
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2 : 1
Краснодар
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Рубин
2
Краснодар
1
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Краснодар
1 : 1
Рубин
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Краснодар
1
Рубин
1
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1 : 2
Краснодар
16.07.2017
16 июля 2017
вс
17:30
Рубин
1
Краснодар
2
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Рубин
0 : 1
Краснодар
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
19:30
Рубин
0
Краснодар
1
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1
Рубин
0
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1 : 1
Краснодар
07.05.2016
07 мая 2016
сб
19:30
Рубин
1
Краснодар
1
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
16:30
Краснодар
2
Рубин
1
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Рубин
1 : 2
Краснодар
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
20:00
Рубин
1
Краснодар
2
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:45
Краснодар
2 : 0
Рубин
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
15:45
Краснодар
2
Рубин
0
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
17:00
Рубин
0
Краснодар
1
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
17:00
Краснодар
1
Рубин
0
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Рубин
2 : 0
Краснодар
26.05.2013
26 мая 2013
вс
12:30
Рубин
2
Краснодар
0
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:30
Краснодар
2 : 1
Рубин
23.07.2012
23 июля 2012
пн
18:30
Краснодар
2
Рубин
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
18:00
Краснодар
3 : 1
Рубин
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
18:00
Краснодар
3
Рубин
1
08.05.2011
08 мая 2011
вс
17:30
Рубин
2 : 1
Краснодар
08.05.2011
08 мая 2011
вс
17:30
Рубин
2
Краснодар
1
Новости
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
Вау, какую красоту забивает Макаров из «Рубина» в этом году 🎯
#Денис Макаров
14 марта, 16:25
Что будет с таблицей РПЛ весной: пять клубов разыграют чемпионство, девять – места в обновленных еврокубках
#РПЛ
09 марта, 13:29
«Зенит» и «Рубин» зажгли и в соцсетях: забытая дома форма, ролик со Слуцким под сериал, онлайн фразами Розанова
1
#РПЛ
08 марта, 21:01
1
Дикая развязка на 90+ в Казани: «Рубин» забил победный, трижды (!) раскрутив Ловрена, потом Дзюба смазал пенальти
#РПЛ
08 марта, 19:21
#
Новости матча
Берг уйдет из «Краснодара» летом. Вернется в «Гетеборг», где начинал карьеру
22 марта, 12:07
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром». Он не играл из-за травмы три месяца
17 марта, 13:48
«Краснодар» обыграл «Тамбов» и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей
14 марта, 18:24
«Рубин» после зимней паузы трижды победил в РПЛ. Его беспроигрышная серия в Премьер-лиге достигла пяти встреч
14 марта, 16:04
Пропустивший 6 голов от «Спартака» вратарь Агкацев – в старте на матч ФНЛ «Краснодара-2» в Хабаровске
10 марта, 11:14
Комиссия РФС назвала ошибкой удаление игрока «Рубина» в матче со «Спартаком». Но дисквалификацию ему не отменили
08 марта, 16:58