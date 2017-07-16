Матч завершен
Рубин
Казань
Лестьенн 72
1:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лаборде 17
Лаборде 33
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
16 июля 2017, 17:30 МСК
16.07.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
90
Бурлак
Тарас Бурлак
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
62
88
Камболов
Руслан Камболов
90
21
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
21
Рочина
Рубен Рочина
46
99
Канунников
Максим Канунников
73
Запасные
45
Акмурзин
Тимур Акмурзин
6
Санчес
Серхио Санчес
25
Самбрано
Карлос Самбрано
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
80
Сорокин
Егор Сорокин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
22
Жонатас
Жонатас
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
72'
33
Азмун
Сердар Азмун
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
2
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
8
Газинский
Юрий Газинский
74
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
61
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
17'
33'
17', 33'
90
7
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
39
Сафонов
Матвей Сафонов
55
Янбаев
Ренат Янбаев
5
Жиров
Александр Жиров
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
47
Жигулев
Илья Жигулев
16
Классон
Виктор Классон
20
Комличенко
Николай Комличенко
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов