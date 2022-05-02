«Краснодар» – «Локомотив». Обзор, прогноз и ставки на матч: 4 мая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Локомотив»

«Матч ТВ» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 18:55 по московскому времени.

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline.

Оба клуба теоретически претендуют на розыгрыш медалей, но даже при победе будут отставать. «Краснодар» в семи очках позади третьего места при игре в запасе, «Локо» – в восьми.

«Краснодар» провел восемь матчей в 2022 году в РПЛ – выиграл половину из них и проиграл три. На выходных «Краснодар» переиграл «Ростов» со счетом 2:1. У «Локомотива» тоже восемь игр в РПЛ в 2022-м, тоже выиграна половина. В прошлом матче «Локо» проиграл «Зениту» 1:3 – и петербургский клуб оформил чемпионство.

В России «Краснодар» и «Локомотив» встречались только в матчах РПЛ – всего 21 матч, из которых «Локо» выиграл 12, а «Краснодар» – шесть. В последних шести матчах «Краснодар» побеждал лишь однажды, но памятно – со счетом 5:0 в декабре 2020-го. В первом круге «Локо» выиграл 2:1 благодаря дублю Смолова.

У «Локомотива» вернутся на поле дисквалифицированные Кухта и Живоглядов, под вопросом участие Миранчука. Травмированный Сперцян не поможет «Краснодару».