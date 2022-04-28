«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля
В последний день апреля начнется 27-й тур РПЛ. Первыми сыграют «Динамо» и «Урал», а также «Рубин» и «Сочи». Затем тур продолжится одним из главных матчей дня, в котором «Краснодар» примет «Ростов».
- Матч состоится в субботу, 30 апреля.
- Он начнется в 16:30 по московскому времени.
- Winlineоценивает победу «Краснодара» в 2,95. На ничью можно поставить за 3,45, а на победу «Ростова» есть коэффициент 2,43. На «низ» или «верх» примерно одинаковые коэффициенты – 1,94 сыграет, если будет забито меньше трех голов, 1,9 – если три и больше.
Знаете исход матча? Регистрируйтесь и получайте 2000 рублей бесплатно
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов»
- «Матч Премьер» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 16:25 по московскому времени.
- Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline. Для просмотра игры хватит обычной регистрации.
«Краснодар» и «Ростов» в турнирной таблице РПЛ разделяют пять очков при игре «Краснодара» в запасе. Он пока идет шестым, ростовчане – восьмыми. Если у «Краснодара» еще остаются небольшие шансы на борьбу за бронзовые медали, то «Ростов» уже практически не имеет никаких турнирных задач – у него плюс шесть очков от зоны стыков.
«Краснодар» хорошо возобновил сезон, набрав десять очков в пяти матчах РПЛ, но затем потерпел два поражения подряд – от «Крыльев Советов» и «Зенита». У «Ростова» в первых четырех матчах была одна победа, в четырех следующих – все четыре. С такой серией ростовчане едут в Краснодар.
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью больше половины своих матчей – 14 из 26. На счету «Ростова» всего лишь две победы. Последняя из них – в кубковом матче в 2019-м. В РПЛ «Ростов» всего один раз выигрывал у «Краснодара» – весной 2014-го.
В первом круге команды сыграли вничью 1:1 – Спайич забил в свои ворота, а Сперцян – в чужие.
«Краснодару» не поможет травмированный Сперцян. У «Ростова» нет потерь, а в состав возвращается отбывший дисквалификацию Лангович.