«Краснодар» – «Ростов». Обзор, прогноз и ставки на матч сегодня: 30 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов»

«Матч Премьер» покажет эту встречу в прямом эфире. Начало трансляции – в 16:25 по московскому времени.

Также в прямом эфире за матчем можно следить через Winline. Для просмотра игры хватит обычной регистрации.

«Краснодар» и «Ростов» в турнирной таблице РПЛ разделяют пять очков при игре «Краснодара» в запасе. Он пока идет шестым, ростовчане – восьмыми. Если у «Краснодара» еще остаются небольшие шансы на борьбу за бронзовые медали, то «Ростов» уже практически не имеет никаких турнирных задач – у него плюс шесть очков от зоны стыков.

«Краснодар» хорошо возобновил сезон, набрав десять очков в пяти матчах РПЛ, но затем потерпел два поражения подряд – от «Крыльев Советов» и «Зенита». У «Ростова» в первых четырех матчах была одна победа, в четырех следующих – все четыре. С такой серией ростовчане едут в Краснодар.

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью больше половины своих матчей – 14 из 26. На счету «Ростова» всего лишь две победы. Последняя из них – в кубковом матче в 2019-м. В РПЛ «Ростов» всего один раз выигрывал у «Краснодара» – весной 2014-го.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1 – Спайич забил в свои ворота, а Сперцян – в чужие.

«Краснодару» не поможет травмированный Сперцян. У «Ростова» нет потерь, а в состав возвращается отбывший дисквалификацию Лангович.