Уфа
РПЛ
Олег Кононов
Футбол
Сергей Семак
Виктор Гончаренко
Сергей Томаров
Спартак
Поделиться:
Комментарии:
0
#Уфа #РПЛ #Футбол #Спартак #Виктор Гончаренко #Олег Кононов #Сергей Семак #Сергей Томаров

«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет

29 сентября 2019, 21:57

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности тренера клуба станет Сергей Кузнецов (ищите ссылку на текст о нем ниже).

Пока что кандидатура постоянного тренера неизвестна – нет даже никакой инсайдерской информации. В это время «Уфа» предложила «Спартаку» тренера Сергея Томарова.

Аргументы железные – достижения предыдущих тренеров. Сергей Семак – чемпион России в составе «Зенита». Виктор Гончаренко – постоянный участник еврокубков с ЦСКА.

Интересно, воспользуется ли в этот раз «Спартак» советом «Уфы»?

Больше «Спартака» и хохотушечек в наших социальных сетях
Ох уж этот «Спартак»
Кто будет тренировать «Спартак» в ближайшую неделю
«Спартачи так радуются увольнению Кононова, будто дальше будет лучше». Социальные сети провожают Кононова
Последний вечер Кононова в «Спартаке» – история в фотографиях
Еще одно поражение «Спартака». Все голы – ошибки Рассказова
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Уфа
#РПЛ
#Футбол
#Спартак
#Виктор Гончаренко
#Олег Кононов
#Сергей Семак
#Сергей Томаров