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«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет
29 сентября 2019, 21:57
Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности тренера клуба станет Сергей Кузнецов (ищите ссылку на текст о нем ниже).
Пока что кандидатура постоянного тренера неизвестна – нет даже никакой инсайдерской информации. В это время «Уфа» предложила «Спартаку» тренера Сергея Томарова.
Аргументы железные – достижения предыдущих тренеров. Сергей Семак – чемпион России в составе «Зенита». Виктор Гончаренко – постоянный участник еврокубков с ЦСКА.
Интересно, воспользуется ли в этот раз «Спартак» советом «Уфы»?
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