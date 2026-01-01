Сергей Томаров

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«Уфа» в твиттере предложила своего тренера Спартаку – и показала графику, что это поможет
#Уфа
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Все хвалят Газизова. Для баланса – вот неудобные истории вокруг его «Уфы»
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#Шамиль Газизов
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