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#Яка Бийол #РПЛ #ЦСКА #Динамо #Виктор Гончаренко #Иван Обляков #Кирилл Панченко #Мигел Кардозу

Бийол вышел в нападении ЦСКА и забил «Динамо»

05 мая 2019, 17:26

Перед дерби с «Динамо» главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подготовил сюрприз. С первых минут он начал по схеме с двумя нападающими (по ходу игры, правда, ЦСКА перестроился на расстановку с одним форвардом): Чаловым и Бийолом.

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Ход сработал. Уже на 28 минуте Бийол откликнулся на подачу Облякова и открыл счет. Для Бийола этот гол стал вторым в РПЛ.

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