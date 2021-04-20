Василий Березуцкий
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Виктор Гончаренко
Краснодар
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#Василий Березуцкий #РПЛ #Футбол #Краснодар #Виктор Гончаренко

Василий Березуцкий официально вошел в тренерский штаб «Краснодара» после ухода из ЦСКА

20 апреля, 16:34

Группа «Краснодара» вконтакте

«Краснодар» официально представил Василия Березуцкого как члена тренерского штаба. О соглашении стало известно еще 14 апреля, но до сих пор презентации не было.

Подробностей о контракте нет. Березуцкий говорил, что его пригласил в «Краснодар» Виктор Гончаренко. Они работали вместе в тренерском штабе ЦСКА с августа 2020 года.

Гончаренко возглавил «Краснодар» 6 апреля. Он провел две игры с клубом, проиграв «Арсеналу» (0:1) и сыграв вничью с «Зенитом» (2:2). Следующая игра пройдет 25 апреля против «Рубина».

Березуцкий провел почти всю игровую карьеру в ЦСКА и завершил ее в 2018 году. После этого кроме ЦСКА тренировал в «Витессе» – в штабе Леонида Слуцкого.

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Источник:
сайт «Краснодара»
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