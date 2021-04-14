Василий Березуцкий
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#Василий Березуцкий #РПЛ #Футбол #Краснодар #ЦСКА

Василий Березуцкий ушел из ЦСКА. Он войдет в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре»

2 часа назад

ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого, который работал в тренерском штабе команды с августа-2020. В заявлении ЦСКА сказал:

«Василий Березуцкий пришел в наш клуб в 2002 году и выступал за армейцев вплоть до лета 2018 года, когда завершил игровую карьеру. В январе 2020 года Березуцкий вернулся в качестве заместителя гендиректора ПФК ЦСКА по спортивным вопросам, а в августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!».

Березуцкий сразу же подтвердил, что войдет в тренерский штаб Виктора Гончаренко в «Краснодаре»:

«Чтобы развиваться дальше и получать необходимую практику, нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше.

К тому же ко мне обратился Виктор Михайлович с просьбой помочь ему на новом месте работы. Мы с клубом обсудили возникшую ситуацию и приняли это совместное решение.

Я не прощаюсь, всегда буду с вами: по-прежнему следить, болеть, переживать за ЦСКА».

 

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Источник:
официальный сайт ЦСКА
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