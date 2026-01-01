Златко Далич

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Мы не видели сборную Хорватии год, а кто-то вообще три. Как она изменилась: пережила худшее время, провалила строительство обещанного стадиона
#Хорватия
Что известно об Оличе-тренере? Он ладит с игроками, мотивирует и восхищается методами ван Гала
#Ивица Олич
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