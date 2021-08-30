Мы не видели сборную Хорватии год, а кто-то вообще три. Как она изменилась: пережила худший год, провалила строительство обещанного стадиона

Сборная России сыграет с Хорватией в отборочном турнире к ЧМ-2022. Евро-2020 был недавно, но хорваты все равно вспоминаются больше со времен ЧМ-2018, где они добрались до финала, пройдя по пути нашу команду.

Что менялось в сборной Хорватии с тех пор и за последнее время? Об этом ниже.

Худший год в истории и обновившийся состав

После ЧМ: первый же официальный матч после финала закончился кошмаром – 0:6 от Испании. Та игра стала 100-й для Ивана Ракитича. Через пару лет он завершил карьеру в сборной. Ушли Субашич и Манджукич. Не вернулся Калинич – Златко Далич так и игнорирует его после отстранения на ЧМ-2018.

В 2019-м Хорватия ожидаемо пробилась на Евро, а 2020-й стал для нее худшим годом в истории – всего две победы в восьми матчах и целых пять поражений. Но и соперники почти все топовые – в Лиге наций нужно было два раза играть против Португалии, Франции и Швеции, по разу – в товарищеских играх против Швейцарии и Турции.

За последний год: Хорватия опробовала новых игроков – Брадарич, Будимир, Понграчич, Уремович. Более важным игроком стал Пашалич. Чаще заиграл Влашич.

На Евро против Англии и Чехии хорваты выглядели неубедительно, но за счет индивидуального мастерства Модрича и Перишича переиграли Шотландию и вышли в плей-офф. Там – вылет в 1/8 финала, но был суперкамбэк против Испании с двумя голами в последние пять минут. В овертайме просто не хватило сил, но и исполнителей тоже.