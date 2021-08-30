Мы не видели сборную Хорватии год, а кто-то вообще три. Как она изменилась: пережила худший год, провалила строительство обещанного стадиона
Сборная России сыграет с Хорватией в отборочном турнире к ЧМ-2022. Евро-2020 был недавно, но хорваты все равно вспоминаются больше со времен ЧМ-2018, где они добрались до финала, пройдя по пути нашу команду.
Что менялось в сборной Хорватии с тех пор и за последнее время? Об этом ниже.
Худший год в истории и обновившийся состав
После ЧМ: первый же официальный матч после финала закончился кошмаром – 0:6 от Испании. Та игра стала 100-й для Ивана Ракитича. Через пару лет он завершил карьеру в сборной. Ушли Субашич и Манджукич. Не вернулся Калинич – Златко Далич так и игнорирует его после отстранения на ЧМ-2018.
В 2019-м Хорватия ожидаемо пробилась на Евро, а 2020-й стал для нее худшим годом в истории – всего две победы в восьми матчах и целых пять поражений. Но и соперники почти все топовые – в Лиге наций нужно было два раза играть против Португалии, Франции и Швеции, по разу – в товарищеских играх против Швейцарии и Турции.
За последний год: Хорватия опробовала новых игроков – Брадарич, Будимир, Понграчич, Уремович. Более важным игроком стал Пашалич. Чаще заиграл Влашич.
На Евро против Англии и Чехии хорваты выглядели неубедительно, но за счет индивидуального мастерства Модрича и Перишича переиграли Шотландию и вышли в плей-офф. Там – вылет в 1/8 финала, но был суперкамбэк против Испании с двумя голами в последние пять минут. В овертайме просто не хватило сил, но и исполнителей тоже.
Звезд стало поменьше
После ЧМ: фактически кроме Манджукича все суперзвезды были в команде. Изменения были в воротах (Ливакович), на краях (Баришич и Едвай), в центре нападения (Крамарич / Будимир). Но, например, мощнейший центр поля по именам оставался таким же сильным.
За последний год: даже по заявке Хорватии было видно, что остались практически все те же герои ЧМ плюс прогрессировали Пашалич и Влашич, но скамейка у сборной стала заметно слабее. Да и линия атаки в лице Будимира и Петковича выглядела тускло.
Тренер все так же уверен в себе
После ЧМ: даже несмотря на крупный успех, разговоры вокруг отставки Далича периодически были. Сам тренер не скрывал, что поработал бы в топ-5 лиге, были слухи о возможном контракте с «Фенербахче». А после провала в Лиге наций слышались призывы уйти в отставку. Далич отвечал, что он и без всей это критики знает о плохих результатах и игре сборной, но уверен, что Хорватия все равно будет гордиться своей командой в будущем.
За последний год: Далич никак не изменился. Он столь же амбициозен, все те же высказывания. Он уверен, что Хорватия выиграет квалификационную группу к ЧМ-2022. «Вы – наша сила, мы будем вашей гордостью», – так он обращался к болельщикам. Летом 2020-го его контракт был продлен до конца 2022-го, так что времени у тренера еще хватает.
Внутри команды не все было идеально
После ЧМ: Модрич очень хвалил способность Далича объединить команду в ключевой момент: «Далич появился будто бы из ниоткуда. И все становилось на свои места». Это понадобилось, когда тренер только пришел в сборную перед решающей игрой в квалификации против Украины.
Времени было мало, атмосфера была ужасной, например, Модрич и Манджукич вообще не общались друг с другом после проваленного прошлого ЧМ. Далич собрал команду прямо в аэропорту перед вылетом в Киев и серьезно поговорил о единении. Это было его главной темой, о чем он регулярно общался с игроками. Хорваты прошли украинцев, позже устранили в стыках греков и попали на чемпионат мира.
За последний год: пошли конфликты после обновления команды. Далич опровергал их, но намекал, что молодежи требуется время, чтобы стать частью коллектива. Деян Ловрен же говорил открыто – молодые должны больше уважать старших и команду. Но на Евро ничего негативного, по крайней мере, в прессу не утекло.
Cтадион даже не начинал строиться
Хорваты еще на ЧМ-2018 были в восторге от российских стадионов. «Жаль, что в Хорватии не было такого хорошего стадиона, когда мы готовились», – говорил о калининградской арене Златко Далич. Давор Шукер тогда высказался еще громче: «Во всей Хорватии нет ни одной современной арены уровня стадиона «Калининград». И это просто позор, ведь наша сборная занимает 15-е место в мировом рейтинге».
Мэр Загреба Милан Бандич ответил на эти претензии перед финалом: «Не буду строить стадионы, как Путин, за 400-500 миллионов евро. Мы не Россия, хотя я уважаю его как президента. Он организовал великолепный чемпионат мира. Мы сделаем самый красивый стадион на 35 000 мест, который будет стоить 120 миллионов евро. Город предоставит 70 процентов средств. Остальное дадут правительство и футбольный союз Хорватии».
В феврале 2021-го Бандич умер от инфаркта. Стадион в Загребе так и не появился. Через месяц загребское «Динамо» озвучило планы строительства нового «Максимира» за 60 миллионов евро. На это будет потрачено три года, арена получит полностью крытые трибуны.