Ивица Олич
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ЦСКА
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#Ивица Олич #РПЛ #ЦСКА

Почему ЦСКА уволил Олича именно сейчас. Краткое и понятное объяснение

9 минут назад

Твиттер ЦСКА

Ивица Олич отработал в ЦСКА 84 дня. Он стал пятым тренером за полгода, который ушел из клуба. Подробно мы разобрали эту ситуацию с переменами в отдельном материале. Сейчас кажется, что это решение принято в максимально странные сроки. Даже объявление об уходе Олича опубликовано 15 июня после 22:00 по Москве. Но все объяснимо.

Почему все решилось именно 15 июня? Это дата, когда Олич по плану возвращался в Москву из отпуска. Роман Бабаев публично объявлял, что она будет крайним сроком его приезда в команду. Тогда эти слова никак не связывались с увольнением. Олич имел действующий контракт с клубом. 15 июня состоялась плановая встреча с клубным руководством перед началом сборов.

Почему Олич остался в конце сезона? ЦСКА не планировал его увольнение. Под Олича проводилась селекция. Заболотный рассказывал, что Олич хотел видеть его в ЦСКА. Майская цитата Евгения Гинера: «Кадровых революций летом не планируется». По этой причине Олич сейчас говорит, что с энтузиазмом готовился к сборам. Решение принято именно 15 июня.

твиттер ЦСКА

Почему ЦСКА уволил Олича?

Результаты ЦСКА при Оличе: девять матчей, четыре победы, ничья, четыре поражения. ЦСКА занял шестое место и не попал в еврокубки впервые за 20 лет. При Оличе клуб вылетел из Кубка России, где разгромно проиграл «Локомотиву». Результаты – это не основная причина, но она точно повлияла на общее решение по Оличу.

Разница во взглядах на развитие команды. Официальная причина, которую обозначил Олич: «Главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды».

Разногласия по подбору штаба. Это подробно разобрал инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков. Олич рассчитывал, что к нему придет Элвер Рахимич. ЦСКА так и не назначил Рахимича. Олич и сам подтверждал это желание еще в апреле. Говорил, что встретится с руководством в конце сезона и обо всем переговорит.

Импульсивное решение по поводу назначения. Нобель Арустамян рассказал об этом в своем телеграм-канале. ЦСКА пересмотрел мнение о работе Олича – и не хочет повторения весны.

Скандал из-за сборной Хорватии. Олич пришел в ЦСКА из сборной Хорватии, но даже так рассчитывал на совмещение постов во время Евро. ЦСКА запретил, Олич публично подтвердил возвращение в расположение клуба. Но до матча с Англией все равно заезжал в сборную. Эту причину сам Олич пока опровергает, поэтому мы прописали ее последней.

ЦСКА уволил Олича через три месяца после назначения в клуб

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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