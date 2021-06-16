Почему ЦСКА уволил Олича именно сейчас. Краткое и понятное объяснение

Ивица Олич отработал в ЦСКА 84 дня. Он стал пятым тренером за полгода, который ушел из клуба. Подробно мы разобрали эту ситуацию с переменами в отдельном материале. Сейчас кажется, что это решение принято в максимально странные сроки. Даже объявление об уходе Олича опубликовано 15 июня после 22:00 по Москве. Но все объяснимо.

Почему все решилось именно 15 июня? Это дата, когда Олич по плану возвращался в Москву из отпуска. Роман Бабаев публично объявлял, что она будет крайним сроком его приезда в команду. Тогда эти слова никак не связывались с увольнением. Олич имел действующий контракт с клубом. 15 июня состоялась плановая встреча с клубным руководством перед началом сборов.

Почему Олич остался в конце сезона? ЦСКА не планировал его увольнение. Под Олича проводилась селекция. Заболотный рассказывал, что Олич хотел видеть его в ЦСКА. Майская цитата Евгения Гинера: «Кадровых революций летом не планируется». По этой причине Олич сейчас говорит, что с энтузиазмом готовился к сборам. Решение принято именно 15 июня.