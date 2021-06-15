Ивица Олич
РПЛ
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#Ивица Олич #РПЛ

ЦСКА уволил Олича через три месяца после назначения в клуб

47 минут назад

твиттер ЦСКА

Ивица Олич больше не будет главным тренером ЦСКА. Решение официальное, о нем объявили в твиттере клуба.

  • Из комментария Олича следует, что клуб уволил его из-за «другого видения работы и будущего первой команды».
  • «Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона».
  • Исполняющим обязанности будет Алексей Березуцкий.

Новость вызвала резонанс из-за того, что Олич проработал в ЦСКА три месяца. 23 марта он возглавил клуб, 15 июня – ушел оттуда.

Президент ЦСКА Евгений Гинер в марте говорил после назначения Олича: «Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку».

При Оличе ЦСКА провел девять матчей: четыре победы, одна ничья, четыре поражения. Клуб финишировал шестым в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

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Источник:
твиттер ЦСКА
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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