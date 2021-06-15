ЦСКА уволил Олича через три месяца после назначения в клуб

Ивица Олич больше не будет главным тренером ЦСКА. Решение официальное, о нем объявили в твиттере клуба.

Из комментария Олича следует, что клуб уволил его из-за «другого видения работы и будущего первой команды».

«Я выражаю сожаление по поводу такого исхода, потому что с большим энтузиазмом готовился и ждал нового сезона».

Исполняющим обязанности будет Алексей Березуцкий.

Новость вызвала резонанс из-за того, что Олич проработал в ЦСКА три месяца. 23 марта он возглавил клуб, 15 июня – ушел оттуда.

Президент ЦСКА Евгений Гинер в марте говорил после назначения Олича: «Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку».

При Оличе ЦСКА провел девять матчей: четыре победы, одна ничья, четыре поражения. Клуб финишировал шестым в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.