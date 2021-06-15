Полгода странных перемен в ЦСКА: ушли пять тренеров, вместо Лиги чемпионов – падение из зоны еврокубков
Ивица Олич ушел из ЦСКА. Его объяснение: «Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество, главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды». Контракт Олича с ЦСКА действовал до лета 2022 года.
Интересно, что приезд Олича в Москву формально был согласован заранее. Когда Роман Бабаев опровергал слухи о совмещении работы Олича в ЦСКА и Хорватии, то называл эту дату. 16 июня у ЦСКА начинаются сборы, клуб ждал Олича в Москве 15 июня именно для старта подготовки. Бабаев рассказывал об этом еще до увольнения Олича.
Кадровый кризис в ЦСКА возник полгода назад. Отслеживаем:
🧷 29 декабря. ЦСКА объявил об уходе Онопко и Овчинникова. Они работали помощниками Виктора Гончаренко. Тогда ЦСКА занимал второе место.
🧷 22 марта. ЦСКА уволил Виктора Гончаренко. Через день в клуб пришел Ивица Олич. На момент ухода Гончаренко ЦСКА шел пятым, но отставал от второго места на четыре очка.
🧷 14 апреля. ЦСКА пишет, что в «Краснодар» уходит Василий Березуцкий. Роль тренера в штабе Олича он променял на такое же место рядом с Гончаренко. ЦСКА временно четвертый.
🧷 15 июня. ЦСКА убрал Ивицу Олича. Клуб занял шестое место в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Ивица Олич отработал в клубе 84 дня.
Алексей Березуцкий – временный главный тренер ЦСКА. До этого сезона они никогда не разделялись с Василием Березуцким по тренерской карьере. Вся карьера Березуцкого-тренера ограничивается работой в «Витессе» Слуцкого и набором опыта внутри ЦСКА. Он пока никуда не уходит.
Инсайдер «Чемпионата» Андрей Панков пишет, что у Олича испортились отношения с Бабаевым. Олича не устраивала невозможность временного возвращения в тренерский штаб сборной Хорватии – именно оттуда он уходил в ЦСКА. Еще ЦСКА не пригласил в его штаб Элвера Рахимича, хотя его кандидатуру перед руководством продвигал Олич.
В этот момент у ЦСКА начинаются сборы перед новым сезоном – клуб летит в Австрию. Еще при Оличе клуб совершил несколько трансферных решений. В клуб пришел полузащитник Мухин из «Локомотива», подписан Заболотный. Вратарь ЦСКА Илья Помазун продлил контракт и уехал в аренду в «Урал» – там он провел и первую половину прошлого сезона.