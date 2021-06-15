Полгода странных перемен в ЦСКА: ушли пять тренеров, вместо Лиги чемпионов – падение из зоны еврокубков

Ивица Олич ушел из ЦСКА. Его объяснение: «Сегодня я прибыл в Москву и у меня была встреча с руководством клуба. После нашего разговора клуб решил прекратить сотрудничество , главной причиной стало другое видение работы и будущего первой команды». Контракт Олича с ЦСКА действовал до лета 2022 года.

Интересно, что приезд Олича в Москву формально был согласован заранее. Когда Роман Бабаев опровергал слухи о совмещении работы Олича в ЦСКА и Хорватии, то называл эту дату. 16 июня у ЦСКА начинаются сборы, клуб ждал Олича в Москве 15 июня именно для старта подготовки. Бабаев рассказывал об этом еще до увольнения Олича.