Ивица Олич
РПЛ
ЦСКА
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#Ивица Олич #РПЛ #ЦСКА

Олич отработал в ЦСКА 84 дня и провел девять матчей

18 минут назад

ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича спустя три месяца после назначения. Его статистика в клубе:

  • 84 дня работы.
  • Четыре победы.
  • Одна ничья.
  • Четыре поражения.

Олич возглавил ЦСКА, когда тот занимал пятое место в РПЛ. В итоге клуб финишировал шестым и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Также с Оличем ЦСКА вылетел из Кубка России – в полуфинале.

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Источник:
Гол.ру
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