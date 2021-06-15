Ивица Олич
РПЛ
ЦСКА
Олич отработал в ЦСКА 84 дня и провел девять матчей
18 минут назад
ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича спустя три месяца после назначения. Его статистика в клубе:
- 84 дня работы.
- Четыре победы.
- Одна ничья.
- Четыре поражения.
Олич возглавил ЦСКА, когда тот занимал пятое место в РПЛ. В итоге клуб финишировал шестым и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Также с Оличем ЦСКА вылетел из Кубка России – в полуфинале.
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