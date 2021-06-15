Олич отработал в ЦСКА 84 дня и провел девять матчей

ЦСКА объявил об уходе Ивицы Олича спустя три месяца после назначения. Его статистика в клубе:

84 дня работы.

Четыре победы.

Одна ничья.

Четыре поражения.

Олич возглавил ЦСКА, когда тот занимал пятое место в РПЛ. В итоге клуб финишировал шестым и впервые за 20 лет не попал в еврокубки. Также с Оличем ЦСКА вылетел из Кубка России – в полуфинале.