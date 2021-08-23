РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал интервью «России 24», в котором прояснил позицию по лимиту на легионеров: РФС выступает за его отмену.

«Россия 24» показала в прямом эфире только фрагменты интервью. Полная версия выйдет позже 23 августа.

В показанных фрагментах нет подробностей о реформе РФС. Понятно только общая позиция по лимиту.

Лимит на легионеров обсуждался в контексте выступлений сборной России. После Евро-2008 она только один раз вышла в плей-офф крупного турнира – это был чемпионат мира 2018 года.

В СМИ отмену лимита рассматривали как способ повысить конкуренцию среди российских игроков и, следовательно, улучшить результаты сборной. Но в РФС посчитали, что лимит и игра сборной не связаны.

«В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.