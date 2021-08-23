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#РФС #РПЛ #Александр Дюков

РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России

4 часа назад

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал интервью «России 24», в котором прояснил позицию по лимиту на легионеров: РФС выступает за его отмену.

  • «Россия 24» показала в прямом эфире только фрагменты интервью. Полная версия выйдет позже 23 августа.
  • В показанных фрагментах нет подробностей о реформе РФС. Понятно только общая позиция по лимиту.

Лимит на легионеров обсуждался в контексте выступлений сборной России. После Евро-2008 она только один раз вышла в плей-офф крупного турнира – это был чемпионат мира 2018 года.

В СМИ отмену лимита рассматривали как способ повысить конкуренцию среди российских игроков и, следовательно, улучшить результаты сборной. Но в РФС посчитали, что лимит и игра сборной не связаны.

«В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.

  • В РПЛ действует лимит по схеме, по которому в заявку допускают не больше восьми иностранных футболистов из 25 возможных.
  • После окончания Евро-2020 РФС объявил о сотрудничестве с нидерландской компанией Hypercube. Она известна проектами реформ для чемпионатов Нидерландов, Бельгии, Дании, Австрии и Лиги чемпионов.
  • В конце августа РФС проведет собрание с клубами РПЛ, на котором обсудят будущие реформы лиги. Среди них – изменение календаря и формата турнира.
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