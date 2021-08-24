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Большинство болельщиков поддержали создание двух этапов в РПЛ. Голосование клубов пройдет 31 августа

2 часа назад

Российский футбольный союз (РФС) выпустил заявление о планируемых реформах футбола.

  • 23 августа прошло собрание клубов. На нем представители команд высказали свои мнения о лимите на легионеров и изменении формата лиг.
  • Официально об итогах собрания РФС не рассказал. СМИ писали, что большинство команд были против отмены лимита.
  • Голосование клубов по реформам пройдет 31 августа. Результаты передадут в исполком РФС, который утверждает формат турнира. Решение исполкома потом передают в Минспорта.

Активные обсуждения реформ футбола в России начались после Евро-2020. РФС сотрудничает с нидерландской компанией Hyperсube, которая реформировала чемпионаты Нидерландов, Австрии, Дании, а также Лигу чемпионов.

Hyperсube подготовила пять возможных форматов и вынесла их на обсуждение с болельщиками. РФС опубликовал итоги голосования.

  • Большинство выступили за формат «Юпитер 16» с разделением турнира на два этапа. На первом команды сыграют 24 матча по швейцарской системе, на втором шесть лучших команд сыграют десять матчей друг против друга и определят чемпиона.
  • Наименьшее число болельщиков выступило за сохранение нынешней системы с расширением числа команд до 18.
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Источник:
сайт РФС
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