Большинство болельщиков поддержали создание двух этапов в РПЛ. Голосование клубов пройдет 31 августа

Российский футбольный союз (РФС) выпустил заявление о планируемых реформах футбола.

23 августа прошло собрание клубов. На нем представители команд высказали свои мнения о лимите на легионеров и изменении формата лиг.

Официально об итогах собрания РФС не рассказал. СМИ писали, что большинство команд были против отмены лимита.

Голосование клубов по реформам пройдет 31 августа. Результаты передадут в исполком РФС, который утверждает формат турнира. Решение исполкома потом передают в Минспорта.

Активные обсуждения реформ футбола в России начались после Евро-2020. РФС сотрудничает с нидерландской компанией Hyperсube, которая реформировала чемпионаты Нидерландов, Австрии, Дании, а также Лигу чемпионов.

Hyperсube подготовила пять возможных форматов и вынесла их на обсуждение с болельщиками. РФС опубликовал итоги голосования.