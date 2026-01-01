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Футбол
РФС назвал невозможным отключение хакерами камер на стадионе ЦСКА. Хотя РПЛ говорила о «спланированной атаке»
#РПЛ
Футбол
Витор Перейра – новый глава департамента судейства РФС. Он работал на этой же должности в Португалии, Чехии, Бразилии и Греции
#Витор Перейра
Футбол
Виктор Кашшаи ушел с должности главы департамента судейства РФС
#Виктор Кашшаи
1
Футбол
РФС и клубы РПЛ отложили решение по реформам чемпионата России. Предложения по формату турнира доработают
#РФС
Футбол
Большинство болельщиков поддержали создание двух этапов в РПЛ. Голосование клубов пройдет 31 августа
#РФС
Футбол
РФС выступил за отказ от лимита на легионеров. Он считает, что ограничения не влияют на выступления сборной России
#РФС
Футбол
Индивидуальные награды РПЛ по итогам прошлого сезона: «Зенит» – лучшая команда, Семак – лучший тренер
#РПЛ
Футбол
Черчесов отказался от неустойки после увольнения из сборной России – это подтвердил президент РФС Дюков
#Станислав Черчесов
Футбол
Исполком РФС назвал сборную сезона-2020/21 РПЛ. Туда попали Деспотович, Макаров, Лесовой и Самошников
#РПЛ
Футбол
Черчесов отказался от неустойки за досрочное расторжение контракта
#Станислав Черчесов
Футбол
РФС расторг контракт с Черчесовым
#Станислав Черчесов
Футбол
РФС перевел «Чайку» в низший дивизион за участие в трех договорных матчах
#Чайка
Футбол
РФС проверит арбитра Станислава Васильева из-за судейской ошибки. Он временно отстранен от матчей чемпионата России
#Станислав Васильев
Футбол
РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации
#РФС
Футбол
Президент Российского футбольного союза Дюков избран в исполком УЕФА с правом голоса
#Александр Дюков
Футбол
РФС проверит фанатов «Спартака» после оскорблений Гильерме. Но «Спартак» утверждает, что тот сам их провоцировал
#Гильерме
Футбол
ФИФА сообщила о нарушении антидопинговых правил двумя футболистами из России
#ФИФА
Футбол
РФС показал два видео, по которым изучался эпизод с рукой Мозеса
#Виктор Мозес
Футбол
РФС перенес матчи 1/4 финала Кубка России с марта на апрель
#Кубок России
Футбол
РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско на три игры
#Доменико Тедеско
Футбол
Дюков переизбран на пост президента РФС
#Александр Дюков
Футбол
Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС
#Александр Дюков
Футбол
РФС займется развитием футбола на Алтае
#РФС
Футбол
Гинер и Федун не прошли в Исполком РФС
#Евгений Гинер
Футбол
4 февраля состоятся выборы президента и исполкома РФС
#РФС
Футбол
«Уфа» подписала игрока вне трансферного окна – он перешел как свободный агент
#Филип Мрзляк
Футбол
Вилков и Безбородов не будут судить матчи РПЛ до конца года
#РПЛ
Футбол
«Ахмат» уволил сотрудника, который ударил судью в матче молодежки со «Спартаком»
#Ахмат
Футбол
Молодежку «Ахмата» наказали на пять домашних матчей без зрителей за удар судьи
#РПЛ
Футбол
РФС признал ошибку ВАР в эпизоде с голом Дзюбы «Уралу»
#РПЛ
Футбол
Бывший английский судья Эллерей будет работать в РФС – консультировать по ВАР
#Дэвид Эллерей
Футбол
РФС: Казарцев ошибся, поставив второй пенальти «Спартаку». Первый пенальти назначен верно
#Василий Казарцев
Футбол
В РПЛ нельзя арендовать больше двух игроков из одного клуба
#РПЛ
Футбол
Кикнадзе оштрафовали на 300 тысяч за 🖕 фанатам, Карпина – на 100 за слова про «Роспотребнадзор-лигу»
#РФС
Футбол
РФС проверил арбитра Лапочкина на детекторе лжи
#Сергей Лапочкин
Футбол
Финансовые данные клубов РПЛ за год: у «Зенита» прибыль в 829 млн рублей, у ЦСКА убыток – 3,8 млрд
#РПЛ
Футбол
Новый сезон РПЛ начнется 1 августа
#РФС
Футбол
Как можно делать пять замен в РПЛ: три во время игры + две в перерыве + еще одна в Кубке
#РФС
Футбол
«Аэрофлот» приостановил переговоры о партнерстве с РФС
#РФС
Футбол
РФС рассматривает вариант с досрочным завершением сезона в ФНЛ и ПФЛ
#РФС
Футбол
Футбол в России приостановлен до 31 мая. Новый сезон начнется в августе или сентябре
#РФС
Футбол
Клубы РПЛ выдвинули кандидатов в президенты – там опять один Прядкин.
#Сергей Прядкин
Футбол
Как изменится российский футбол в сезоне-2020/21
#РПЛ
Футбол
Новый президент РФС – Александр Дюков. Это официально, но ответ все знали заранее
#Александр Дюков