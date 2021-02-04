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Дюков переизбран на пост президента РФС
04 февраля, 12:29
29 декабря стало известно, что более 50 Федераций и межрегиональных отделений выдвинули Александра Дюкова на пост президента РФС (он возглавляет союз с февраля-2019). Это был единственный кандидат.
4 февраля Дюков переизбран на эту должность. Новый срок его работы действует 4 года.
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал: голосование продлилось 30 секунд, против и воздержавшихся нет, решение единогласное.
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