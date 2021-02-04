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#Александр Дюков #Футбол #РФС

Дюков переизбран на пост президента РФС

04 февраля, 12:29

29 декабря стало известно, что более 50 Федераций и межрегиональных отделений выдвинули Александра Дюкова на пост президента РФС (он возглавляет союз с февраля-2019). Это был единственный кандидат.

4 февраля Дюков переизбран на эту должность. Новый срок его работы действует 4 года.

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале написал: голосование продлилось 30 секунд, против и воздержавшихся нет, решение единогласное.

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