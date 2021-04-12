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#Гильерме #РПЛ #Футбол #Спартак #Локомотив #РФС

РФС проверит фанатов «Спартака» после оскорблений Гильерме. Но «Спартак» утверждает, что тот сам их провоцировал

вчера, 13:42
  • 11 апреля «Локомотив» обыграл «Спартак» в РПЛ (2:0).
  • На следующий день после матча Российский футбольный союз (РФС) рассказал о проверке болельщиков «Спартака». Причина – оскорбительные скандирования в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.
  • «Спартак» при этом заявил, что Гильерме сам провоцировал болельщиков. Он якобы показывал им неприличные жесты, и у «Спартака» есть видео с этими эпизодами.
  • Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет 13 апреля. На него приглашены представители обоих клубов и Гильерме.
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Источник:
Р-спорт
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