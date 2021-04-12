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РФС проверит фанатов «Спартака» после оскорблений Гильерме. Но «Спартак» утверждает, что тот сам их провоцировал
вчера, 13:42
- 11 апреля «Локомотив» обыграл «Спартак» в РПЛ (2:0).
- На следующий день после матча Российский футбольный союз (РФС) рассказал о проверке болельщиков «Спартака». Причина – оскорбительные скандирования в адрес вратаря «Локомотива» Гильерме.
- «Спартак» при этом заявил, что Гильерме сам провоцировал болельщиков. Он якобы показывал им неприличные жесты, и у «Спартака» есть видео с этими эпизодами.
- Заседание контрольно-дисциплинарного комитета пройдет 13 апреля. На него приглашены представители обоих клубов и Гильерме.
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