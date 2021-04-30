РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации

С 30 апреля Российский футбольный союз (РФС) и сборные России по футболу приостановят публикацию постов в соцсетях. Они присоединись к акции по борьбе с дискриминацией в сети.

Акцию анонсировала Ассоциация футбола Англии 24 апреля. Изначально в ней участвовали различные футбольные лиги страны, потом присоединились организации по другим видам спорта.

Позже бойкот поддержали УЕФА и ФИФА – крупнейшие международные футбольные организации.

Участники акции отказываются от публикации постов с 30 апреля по 3 мая включительно. Так они привлекают внимание к проблемам модерации в сети.

Причиной акции стали неоднократные скандалы с оскорблениями темнокожих игроков в соцсетях. В начале 2021 года о таких случаях рассказывали футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Суонси».

Несмотря на заявления соцсетей о борьбе с дискриминацией, оскорбления продолжались. В апреле три британских клуба уже объявляли бойкот платформ. Теперь это делают спортивные организации.