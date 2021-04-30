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#РФС #Россия #ФИФА #УЕФА

РФС присоединился к бойкоту соцсетей из-за дискриминации. Акцию устроили британские спортивные организации

30 апреля, 19:44

С 30 апреля Российский футбольный союз (РФС) и сборные России по футболу приостановят публикацию постов в соцсетях. Они присоединись к акции по борьбе с дискриминацией в сети.

  • Акцию анонсировала Ассоциация футбола Англии 24 апреля. Изначально в ней участвовали различные футбольные лиги страны, потом присоединились организации по другим видам спорта.
  • Позже бойкот поддержали УЕФА и ФИФА – крупнейшие международные футбольные организации.
  • Участники акции отказываются от публикации постов с 30 апреля по 3 мая включительно. Так они привлекают внимание к проблемам модерации в сети.

Причиной акции стали неоднократные скандалы с оскорблениями темнокожих игроков в соцсетях. В начале 2021 года о таких случаях рассказывали футболисты «Манчестер Юнайтед» и «Суонси».

Несмотря на заявления соцсетей о борьбе с дискриминацией, оскорбления продолжались. В апреле три британских клуба уже объявляли бойкот платформ. Теперь это делают спортивные организации.

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Источник:
сайт РФС
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